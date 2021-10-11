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Sağlık '4, 3, 2 ne demek?' Bakan Koca açıkladı!
Sağlık

'4, 3, 2 ne demek?' Bakan Koca açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada '4, 3, 2 sizce ne demek?' notunu paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 00:30:00 -
'4, 3, 2 ne demek?' Bakan Koca açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kastamonu'da ikinci doz aşı olanların oranının yüzde 75'i geçtiğini belirterek, "Kovid-19'a karşı güçleniyoruz. İkinci doz aşı oranı bugün Kastamonu'da yüzde 75'i geçti. Mavi il sayımız 27. Toplum bağışıklığı için, bütün iller, ikinci doz aşı oranında yarışalım!" ifadelerini kullandı.

'Her 4 kişiden 3'ümüz 2 doz aşımızı yaptırdık'

Bakan Koca, açıklamasının devamında ise her 4 kişiden 3'ünün ikinci doz aşısını yaptırdığını da belirterek '4, 3, 2 sizce ne demek? "Her 4 kişiden 3'ümüz 2 doz aşımızı yaptırdık!" demek. Bu illerin sayısı bugün itibariyle 27. Geride kalan 54 il hızlı hareket etmeli!" dedi.

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