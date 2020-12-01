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Dünya 3'üncü kez koronavirüse yakalandı!
Dünya

3'üncü kez koronavirüse yakalandı!

İtalya'da 101 yaşındaki bir kadın, 3'üncü kez koronavirüse yakalandı. Tedavisi tamamlanan kadın taburcu oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 09:15:00 - 2020-12-01 09:53:53
3'üncü kez koronavirüse yakalandı!

İtalya'nın kuzeyinde yer alan Sondrio kentinde yaşayan 1919 doğumlu Maria Orsingher'e ilk kez pandeminin ilk dalgasında Şubat ayında Kovid-19 teşhisi kondu. Annesi Orsingher hakkında yerel bir gazeteye açıklamada bulunan kızı Carla, doktorların annesinin ileri yaşına rağmen nefes darlığı yaşamadan hastalığı atlatmasını şaşkınlıkla karşıladığını aktardı.

Taburcu olduktan sonra huzurevine geri dönen 101 yaşındaki kadına, Eylül ayında hafif semptomlar göstermesi nedeniyle yapılan testlerde 2. kez Kovid-19 teşhisi kondu. 18 günlük tedavisinin ardından negatif test veren Maria Orsingher taburcu olarak yeniden huzurevine döndü.

Diğer kızı Ines ise annesine 3.kez koronavirüs teşhisi konulmasını, "Kasım ayı sonunda huzurevinden aldığımız habere inanamadık. Asempomatik olan annemin huzurevinde yapılan rutin testlerde yeniden Covid-19 pozitif çıktığını söylediler" sözleriyle anlattı.

101 yaşındaki kadın 3. ve son teşhisin ardından semptom göstermese de kontrol altında tutulduğu hastanede tedavi sürecini tamamlayarak taburcu oldu.

Milano San Rafaele Hastanesi'nden Prof.Carlo Signorelli, Corriere della Sera gazetesine yaptığı açıklamada 3 kez pozitif tanısı konulan yaşlı kadının testlerde hatalı bir şekilde negatif çıkmış olabileceği veya virüs yükünün düşük olması nedeniyle bazı testlerde virüsün tespit edilmediği ihtimaline işaret ediyor.

Signorelli'ye göre Orsingher'e yaplıan son testte tespit edilen virüs, mukoz yapıda kalmış bir virüs genom parçası da olabilir.

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