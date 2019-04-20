3'üncü kattaki balkondan düşen Nisa Nur bebek yaşamını yitirdi
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi'nde evlerinin balkonundan aşağı düşen 2 yaşında Nisa Nur, yaşamını yitirdi.20 Nisan 2019 Cumartesi 19:00
Eskişehir'de, Fatma- Mehmet Özer çiftinin 2 yaşındaki kızları Nisa Nur, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi'nde oturanMehmet Özer, Perşembe günü sigara içmek için 3'üncü kattaki evlerinin balkona çıktı. Peşinden gelen kızı 2 yaşındaki Nisa Nur, bir andan balkondan düştü. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan küçük kızı, ilk müdahalesi yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Nisa Nur’un cenazesi dün Emek Mahallesi'ndeki Dilek Camii'nde kılınan namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
YORUM YAZ