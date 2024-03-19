3’ü kanser ilacı! 47 ilaç geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 47 ilacın geri ödenme listesine alındığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yeni düzenleme yapıldığını belirtti. SGK tarafından yapılan düzenleme ile 3 adet kanser ilacı, 3 adet multipl skleroz ilacı, 1 adet immunosupresan ilacı, 7 adet antibiyotik, 6 adet kan ürünü ve 3 adet diyabet ilacı olmak üzere 36’sı yerli toplam 47 ilacın geri ödeme listesine alındığını söyledi.

Bakan Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:

“Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 36’sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.”