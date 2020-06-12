3M, Türkiye'de aylık 1 milyonu aşkın maske üretiyor

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - 3M Türkiye Genel Müdürü Mert Büyükyazgan, "3M Türkiye'nin Çerkezköy fabrikasındaki FFP1 ve FFP2 solunum koruyucu maske üretim kapasitesi aylık 1 milyon 200 bin adet." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Büyükyazgan, Türkiye aynı zamanda 3M'in EMEA bölgesinde maske üretimine başladığı 4. ülke konumunda yer aldığını söyledi.

3M Türkiye'nin Çerkezköy fabrikasındaki FFP1 ve FFP2 solunum koruyucu maske üretim kapasitesi aylık 1 milyon 200 bin adet olduğunu belirten Büyükyazgan, bu, yalnızca 3M'in mücadelesinin olmadığını, tüm sektör genelini ilgilendiren bir mücadele olduğunu kaydetti.

Büyükyazgan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"3M'in hızlandırılmış kapasitesi diğer üreticilerin kapasiteleriyle birleştiğinde bile, N95 maskelerine olan talebin sektörün teslimat kabiliyetinin çok üzerinde olduğu da bir gerçek ve bu nedenle biz sağlık çalışanlarımızı öncelikli görüyoruz. Salgının başladığı andan itibaren özellikle maske gibi hastalığın yayılmasını engellemek için kullanılan koruyucu malzemelere yönelik küresel talebin arzı aştığını gördük. Biz de bu alandaki üretimlerimizi 2020 başından itibaren kademe kademe dünya çapında artırmış durumdayız.

Bunun Türkiye’deki bir adımı olarak da ülkemiz sağlık sektörünün maske talebini karşılayabilmek adına 3M Türkiye tesislerimizde solunum koruma maskelerin üretimine başladık. Üretim için planlamamızı iki yıl önce yapmış ve hazırlığımızı tamamlama aşamasındaydık. Fakat yaşadığımız Kovid-19 sürecinde ortaya çıkan ihtiyacı karşılayabilmek amacıyla çalışmalarımızı hızlandırdık ve üretimimize planlanan tarihten önce başladık. Tüm bu üretim planlamaları ve çalışmalarımız esnasında tesislerimizde üretimlerimize devam ederken önceliğimiz çalışanlarımızın ve toplumun sağlığını korumak olduğunu da vurgulamak isterim."

- "FFP1 ve FFP2 solunum koruma maskeleri iç pazarına sunulacak"

Büyükyazgan, FFP1 ve FFP2 solunum koruma maskelerinin ihracatını yapmayacaklarını ve tüm üretimin sağlık sektöründe kullanılmak üzere Türkiye iç pazarına sunulacağının altını çizdi.

Büyükyazgan, "Tesislerimizde üreteceğimiz solunum koruma maskeleri, cerrahi maskelerle üretim prosesleri bakımından epey farklılaşıyorlar. Solunum koruma maskeleri yüksek teknoloji ürünü oldukları için üretim aşamasında da cerrahi maskelerden çok daha fazla prosedür ve işlemden geçerek üretiliyor. Dolayısıyla üretim süreçleri daha uzun oluyor." diye konuştu.

Ayrıca N95 maskelerinin yüksek kullanım oranı göz önüne alındığında, dünya çapında 3M mühendislerinin şu anda hastanelerde bu maskelerin güvenli bir şekilde temizlenmesi, yeniden kullanılması ve ömrünün uzatılması için bir yol bulmak amacıyla çeşitli sterilizasyon şirketleriyle iş birliği yaptığını kaydeden Büyükyazgan, dünya çapında 96 bin 3M çalışanının tüm bu süreleri kısaltmak adına gece gündüz, çalıştığını söyledi.







