3'lü görüşme sonrası skandal Türkiye açıklaması

Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların çözümünde diyalog çağrılarını geri çevirmesiyle biliniyor.

Türkiye'nin her fırsatta diyalog seçeneğini işaret etmesine rağmen Atina yönetimi, gerilimi tırmandırma yoluna gidiyor.

Skandal açıklama

Bu durumun bir örneği, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in son ifadelerine yansıdı.

Yunan basınından Kathimerini'nin haberine göre Miçotakis, Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi.

Atina'da dokuzuncusu düzenlenen Üçlü Zirve'nin ardından konuşan Miçotakis, bir kez daha Ankara'yı suçlamayarak, "Türkiye'nin provokatif uygulamalarını ve saldırgan söylemlerini kınıyoruz" dedi.

BM'yi işaret etti

Krizi tırmandıran Miçotakis, açıklamasının devamında "Türkiye'nin istekleri, daha geniş bölgede barış için bir tehdit oluşturuyor. Kıbrıs sorununun çözümü için yapıcı bir tavır sergilemiyorlar. İlerlemenin tek yolu BM Güvenlik Konseyi'nin bağlayıcı kararlarıdır" ifadelerini kullandı.

Miçotakis, Mısır ve Rum kesimiyle işbirliğini överek, 3'lü işbirliğinin Doğu Akdeniz'de enerji ve turizm gibi konularda "istikrar ışığı" olduğunu belirtti.

Üç isim, elektrik enerjisi iletimi ve işbirliği için bağlantı konusunda iki muhtıra imzaladı.

Atina'da 3'lü görüşme

Yunan başbakan, "Enerji, Mısır ile Avrupa arasında bir köprü haline geliyor. Enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmeye çalıştığımız bir dönemde Mısır, büyük ölçüde güneş tarafından üretilecek bir enerji tedarikçisi olabilir" ifadelerini kullandı.