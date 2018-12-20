0553 313 94 23

3'lü çete toplandı! Zirvede dikkat çeken fotoğraf

Terör devleti İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın bir araya geldiği zirvede, liderlerin endişeli olduğu objektiflere yansıdı.

20 Aralık 2018 Perşembe 18:56
3'lü çete toplandı! Zirvede dikkat çeken fotoğraf

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki Amerikan askerlerinin geri çekileceğini açıkladı. Trump'ın bu kararı, bölgedeki dengeleri değişitirdi.

İsrail'in planları

Terör örgütü YPG'ye proje bir devlet kurdurup, bölgede hakimiyet sağlamak isteyen İsrail'in, planları suya düştü.

İsrail, YPG'li teröristlerin oluşturacağı koridoru kullanarak, Akdeniz'e rahat bir şekilde açılmayı planlıyordu.

Trump'ın aldığı bu kararla, terör devleti İsrail'in Akdeniz'e açılma planları hayal olurken, güvenlik endişeleri de arttı. İran'ın Suriye'deki varlığından rahatsız olan İsrail, Amerika'nın bölgeden ayrılmasıyla birlikte, güvenlik konusunda da endişeye kapıldı.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun gerginliği, İsrail'deki 3'lü zirvede yüzüne yansıdı.

Yunanistan'ın İHA korkusu

Fotoğrafta, Türkiye'nin Ege'de İHA'ları kullanması nedeniyle, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın da düşünceli olduğu görülüyor.

Akdeniz'in kaybedeni Rumlar

Akdeniz'de, Türkiye'yi devre dışı bırakmaya çalışan Rum Lider'in, oldukça düşünceli olduğu objektiflere yansıdı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 18:56
  1. Yunanistan
  2. rum
  3. israil
  4. suriye
  5. abd
  6. amerikan
  7. asker
  8. donald trump
  9. ypg
  10. akdeniz
  11. Terör örgütü YPG

YORUM YAZ

  • Ahmet SayarAhmet Sayar58 dk önce
    Yeni Akit ne zamandan beri yuz okuma uzmani oldu. Hadi velevki adamlarin yuzleri asik sebebini nerden biliyorsunuz? Yunanistanin IHA korkusu yuzunden yuzu asik, Kibris lideri de turkiyeyi devre disi birakmaya calistigi icin cok dusunceli. Belki adam yorgun, uykusuz, yada karisiyla arasi bozuk bir suru sebep varken akliniza bir tek bu sebep mi geliyor.
  • MehmetMehmet1 sa önce
    Terör devletine thy kart ihalesi verdi...
  • tmprum tmprum 1 sa önce
    bakalim bu seytan üclüsü nereye kadar gidecekler yakinda ya batarlar ya adam olurlar baska careleri yok amerika bu üclü seytanlari destekledikce batiyor artik amerikanin prasal gücü kalmadi yoksa amerika kedi batacak.
  • sametsamet1 sa önce
    "üclü cete" :) ... komik baslik olmus :) ... "it sürüsü yine bir araya geldi" diye bir baslikda yakisirdi
  • ALLAH BİR KAVMİ LİDERYAPACAKSA KÖPEKLERİN YULARINI SAHİBİNİN ELİNE VERİR ÇAĞDAŞ MALAR ANLAMAZ TABİ ALLAH BİR KAVMİ LİDERYAPACAKSA KÖPEKLERİN YULARINI SAHİBİNİN ELİNE VERİR ÇAĞDAŞ MALAR ANLAMAZ TABİ 1 sa önce
    İSRAİL RUM KESİMİNE SENİN AÇGÖZLÜLÜĞÜN YÜZÜNDEN DOĞALGAZI SATAMIYOZ ......................NOKTA NOKTA NOOOKTA YAPACAM SENİDERGİBİ BAKIYO

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

NATO'dan ABD’nin Suriye’den çekilme kararına ilişkin açıklama
  1. NATO'dan ABD’nin Suriye’den çekilme..
  2. Interpol'dan korkutan DAEŞ uyarısı!
  3. B vitamini nelere iyi gelir?
  4. Evde nane sabunu yapımı
  5. Arjantin Güvenlik Bakanının ifadesi..
  6. Avrupa borsaları günü son 2 yılın en..
  7. YPG korkudan masaya oturdu: Petrolü..
  8. "İslam barıştır, İslam umuttur"
  9. CHP'li İmamoğlu "Benim annem de..
  10. CHP Sarıyer belediye başkan adayı 2019
  11. Postür bozukluğu nedir?
  12. BM, Suriye Anayasası'nı yazacak..
  13. Yemen'den Türkiye açıklaması: Takdir..
  14. CHP Şişli belediye başkan adayı 2019..
  15. ABD'nin Suriye'de hava saldırılarını..
  16. Magnezyum eksikliğinde hangi sağlık..
  17. CHP Silivri belediye başkan adayı 2019
  18. Renklerin insan psikolojisine etkisi
  19. Hipotermi hakkında bunları biliyor..
  20. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
Dev şirkete kayyım atandı
Dev şirkete kayyım atandı
Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi

Günün Karikatürü

20 Aralık 2019
Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'