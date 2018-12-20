3'lü çete toplandı! Zirvede dikkat çeken fotoğraf

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki Amerikan askerlerinin geri çekileceğini açıkladı. Trump'ın bu kararı, bölgedeki dengeleri değişitirdi.

İsrail'in planları

Terör örgütü YPG'ye proje bir devlet kurdurup, bölgede hakimiyet sağlamak isteyen İsrail'in, planları suya düştü.

İsrail, YPG'li teröristlerin oluşturacağı koridoru kullanarak, Akdeniz'e rahat bir şekilde açılmayı planlıyordu.

Trump'ın aldığı bu kararla, terör devleti İsrail'in Akdeniz'e açılma planları hayal olurken, güvenlik endişeleri de arttı. İran'ın Suriye'deki varlığından rahatsız olan İsrail, Amerika'nın bölgeden ayrılmasıyla birlikte, güvenlik konusunda da endişeye kapıldı.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun gerginliği, İsrail'deki 3'lü zirvede yüzüne yansıdı.

Yunanistan'ın İHA korkusu

Fotoğrafta, Türkiye'nin Ege'de İHA'ları kullanması nedeniyle, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın da düşünceli olduğu görülüyor.

Akdeniz'in kaybedeni Rumlar

Akdeniz'de, Türkiye'yi devre dışı bırakmaya çalışan Rum Lider'in, oldukça düşünceli olduğu objektiflere yansıdı.