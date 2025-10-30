  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bahis skandalında adları geçiyor! 152 hakem hakkında bomba iddia

Özgür Özel kendi tarihini bizden okusa iyi olacak! Allah bir daha o günleri bu millete göstermesin!

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları 20 Eurofighter savaş uçağının Türkiye'ye maliyetini açıkladı

Alkol, uyuşturucu ve müstehcenlik kol geziyor! Türk dizi ve filmlerinde büyük skandal

Terörist İsrail 3 ay yetecek Gıda dağıtımını engelliyor!

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu müjdeyi verdi: 30 dakikaya düşecek

Çevrecilere bakın çevrecilere! CHP'li 2 belediye fena enseledi

Samsunspor'un tesislerindeki yangın hemen söndürüldü! Görevde Ekrem olsa 3 gün yanardı

Her şey bir gecede oldu! Akşam yatıp, sabah “Anayasa değiştirmek” ten bugüne!

Veri sızdıranlara gözaltı! İmamoğlu suç örgütüne yeni operasyon
Gündem 3I/atlas Güneş’e sürpriz ziyaret! Uzmanlar o nesneyi 'zaman kapsülü' olarak tanımladı
Gündem

3I/atlas Güneş’e sürpriz ziyaret! Uzmanlar o nesneyi 'zaman kapsülü' olarak tanımladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
3I/atlas Güneş’e sürpriz ziyaret! Uzmanlar o nesneyi 'zaman kapsülü' olarak tanımladı

3I/ATLAS, Güneş’e en yakın noktasına ulaşarak bilim dünyasında heyecan yarattı. Uzmanlar, bu gizemli nesnenin adeta başka bir dünyadan gelmiş bir "zaman kapsülü" gibi davrandığını ve elde edilecek verilerin, 3I/ATLAS’ın doğasının tam olarak anlaşılmasını sağlayacağını açıkladı. Donald trump eski başkan değil.

Dünya genelindeki gökbilimciler, yıldızlararası kuyrukluyıldız 3I/ATLAS'ın bu hafta Güneş'e en yakın konumuna doğru hızla ilerlemesiyle nadir bir göksel karşılaşmaya hazırlanıyor.

Güneş Sistemimizin derinliklerinden gelen bu gizemli ziyaretçi, bilim insanlarının "günberi" olarak adlandırdığı noktaya, yani Güneş'in yüzeyine en yakın olduğu ana doğru ilerliyor.

 

KASIM AYINDA NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLENECEK

Şu anda, Kuyrukluyıldız 3I/ATLAS, Dünya'nın bakış açısından Güneş'in arkasında. Gün boyunca Güneş'le aynı gökyüzünden geçti. Bu nedenle, 2025 Ekim sonu ve Kasım başında, 3I/ATLAS'ı Dünya gökyüzünde göremeyeceksiniz. Teleskop gözlemcileri için 11 Kasım civarında şafak vakti doğuya dönecek. O zaman, onu görebilmek için en az 20 cm'lik (8 inç) bir teleskopa ihtiyacınız olacak.

 

GÜNEŞE EN YAKIN KONUMA ULAŞTI!

NASA'ya göre, 3I/ATLAS, Güneş'e 1,4 astronomik birim yaklaşarak, sıradan bir kuyrukluyıldızı parçalayabilecek aşırı radyasyona ve güçlü kütleçekim kuvvetlerine dayanacak. Ancak bu, sıradan bir kozmik geçiş değil.

Ne olduğu ortaya çıkacak!

Uzmanlar, olayın, bu uzaylı cismin doğal bir buz kütlesi mi yoksa çok daha sıra dışı bir şey mi, hatta belki de yıldızlararası bir mühendisliğin ürünü mü olduğunu ortaya çıkarabileceğini söylüyor.

Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles'tan Dr. David Jewitt, "Bu, hayatta bir kez karşılaşılacak bir fırsat," dedi .

"Başka hiçbir yıldızlararası nesne, Güneş'imizin ısısına tepki verirken bu kadar yakından izlenmedi. Yıldızlararası maddenin gerçek zamanlı davranışına tanık olmak üzereyiz."

KÜRESEL GÖZLEMEVLERİ YÜKSEK ALARMDA

Avrupa Güney Gözlemevi (ESO) ve James Webb Uzay Teleskobu (JWST) gibi büyük gözlemevleri, 3I/ATLAS'ın Güneş'le karşılaşmasının her saniyesini yakalamak için 7/24 gözlem kampanyaları başlattı.

Bilim insanları, ilk verilere göre Güneş Sistemi'ndeki çoğu kuyrukluyıldızdan çok daha yüksek olan alışılmadık karbondioksit-su oranıyla özellikle ilgileniyor. Bu nadir kimyasal karışım, bilim insanlarının uzaylı buz ve tozlarının yoğun güneş radyasyonuna maruz kaldığında nasıl davrandığını anlamalarına yardımcı olabilir.

Jewitt, "Kuyruklu yıldızın çekirdeğinin hayatta kalmaya yetecek kadar güçlü olup olmadığını veya basınç altında parçalanıp parçalanmayacağını bilmek istiyoruz," diye açıkladı. "Her iki sonuç da bize diğer yıldız sistemlerinin kimyası hakkında derin bilgiler verecek."

Çin’den yeni uydu hamlesi! Gaofen-14 02 uzaya fırlatıldı
Çin’den yeni uydu hamlesi! Gaofen-14 02 uzaya fırlatıldı

Dünya

Çin’den yeni uydu hamlesi! Gaofen-14 02 uzaya fırlatıldı

İlk uzay silahı geliyor: Apex’in gölge projesi 2026’da
İlk uzay silahı geliyor: Apex’in gölge projesi 2026’da

Teknoloji

İlk uzay silahı geliyor: Apex’in gölge projesi 2026’da

Uzayda ilk kristal hasadı! Rus kozmonotlar tarihe geçti
Uzayda ilk kristal hasadı! Rus kozmonotlar tarihe geçti

Teknoloji

Uzayda ilk kristal hasadı! Rus kozmonotlar tarihe geçti

Çin uzayda vites mi artırıyor! Yeni taykonot ekibinde dikkat çeken hazırlık!
Çin uzayda vites mi artırıyor! Yeni taykonot ekibinde dikkat çeken hazırlık!

Gündem

Çin uzayda vites mi artırıyor! Yeni taykonot ekibinde dikkat çeken hazırlık!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23