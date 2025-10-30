3I/atlas Güneş’e sürpriz ziyaret! Uzmanlar o nesneyi 'zaman kapsülü' olarak tanımladı

Dünya genelindeki gökbilimciler, yıldızlararası kuyrukluyıldız 3I/ATLAS'ın bu hafta Güneş'e en yakın konumuna doğru hızla ilerlemesiyle nadir bir göksel karşılaşmaya hazırlanıyor.

Güneş Sistemimizin derinliklerinden gelen bu gizemli ziyaretçi, bilim insanlarının "günberi" olarak adlandırdığı noktaya, yani Güneş'in yüzeyine en yakın olduğu ana doğru ilerliyor.

KASIM AYINDA NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLENECEK

Şu anda, Kuyrukluyıldız 3I/ATLAS, Dünya'nın bakış açısından Güneş'in arkasında. Gün boyunca Güneş'le aynı gökyüzünden geçti. Bu nedenle, 2025 Ekim sonu ve Kasım başında, 3I/ATLAS'ı Dünya gökyüzünde göremeyeceksiniz. Teleskop gözlemcileri için 11 Kasım civarında şafak vakti doğuya dönecek. O zaman, onu görebilmek için en az 20 cm'lik (8 inç) bir teleskopa ihtiyacınız olacak.

GÜNEŞE EN YAKIN KONUMA ULAŞTI!

NASA'ya göre, 3I/ATLAS, Güneş'e 1,4 astronomik birim yaklaşarak, sıradan bir kuyrukluyıldızı parçalayabilecek aşırı radyasyona ve güçlü kütleçekim kuvvetlerine dayanacak. Ancak bu, sıradan bir kozmik geçiş değil.

Ne olduğu ortaya çıkacak!

Uzmanlar, olayın, bu uzaylı cismin doğal bir buz kütlesi mi yoksa çok daha sıra dışı bir şey mi, hatta belki de yıldızlararası bir mühendisliğin ürünü mü olduğunu ortaya çıkarabileceğini söylüyor.

Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles'tan Dr. David Jewitt, "Bu, hayatta bir kez karşılaşılacak bir fırsat," dedi .

"Başka hiçbir yıldızlararası nesne, Güneş'imizin ısısına tepki verirken bu kadar yakından izlenmedi. Yıldızlararası maddenin gerçek zamanlı davranışına tanık olmak üzereyiz."

KÜRESEL GÖZLEMEVLERİ YÜKSEK ALARMDA

Avrupa Güney Gözlemevi (ESO) ve James Webb Uzay Teleskobu (JWST) gibi büyük gözlemevleri, 3I/ATLAS'ın Güneş'le karşılaşmasının her saniyesini yakalamak için 7/24 gözlem kampanyaları başlattı.

Bilim insanları, ilk verilere göre Güneş Sistemi'ndeki çoğu kuyrukluyıldızdan çok daha yüksek olan alışılmadık karbondioksit-su oranıyla özellikle ilgileniyor. Bu nadir kimyasal karışım, bilim insanlarının uzaylı buz ve tozlarının yoğun güneş radyasyonuna maruz kaldığında nasıl davrandığını anlamalarına yardımcı olabilir.

Jewitt, "Kuyruklu yıldızın çekirdeğinin hayatta kalmaya yetecek kadar güçlü olup olmadığını veya basınç altında parçalanıp parçalanmayacağını bilmek istiyoruz," diye açıkladı. "Her iki sonuç da bize diğer yıldız sistemlerinin kimyası hakkında derin bilgiler verecek."