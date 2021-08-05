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Sağlık 3.doz randevusu neden alamıyorum? 3. doz ne zaman olurum?
Sağlık

3.doz randevusu neden alamıyorum? 3. doz ne zaman olurum?

Kimler 3.doz aşı randevusu alabiliyor? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde aşı uygulaması 14 Ocak’ta sağlık çalışanlarıyla başladı. Ardından Bilim Kurulu’nun belirlediği programa göre aşı takvimi kademe kademe açıldı. Son olarak 3.doz randevu hakkı da vatandaşlara tanındı. Peki, kimler 3.doz aşı olabilir? 3.doz aşı hangisi yapılıyor? 3.doz aşı randevusu niye alamıyorum?

Yeniakit Publisher
2021-08-05 17:09:00 -
3.doz randevusu neden alamıyorum? 3. doz ne zaman olurum?

Türkiye’de geride kalan 8 ayda yaklaşık 75 milyon doz aşı uygulandı. Bilim insanları, salgınının artık aşısızlar arasında yayıldığını bu sebeple vakit kaybetmeden herkesin randevu alması gerektiğini belirtiyor. Peki, aşı randevusu nereden alınır? Kimler 3. doz aşı olabiliyor?

3.doz randevusu neden alamıyorum? 3. doz ne zaman olurum?

Ülkemizde yaygın varyantın delta olmaya başlamasıyla birlikte bazı vatandaşlara 3.doz hakkı tanındı. 1 Temmuz’dan itibaren 50 yaş üstü ile sağlık çalışanları 3.doz aşı randevusu alabiliyor. Söz konusu grup 2.dozun üzerinden 3 ay geçtikten sonra randevularını oluşturabiliyor. 50 yaş altı vatandaşlar 3.doz randevusu almak için sisteme girdiğinde “Saygıdeğer vatandaşımız aşı süreciniz tamamlanmıştır” uyarısıyla karşılaşıyor. 50 yaş altının ne zaman 3.doz aşı olabileceği ise henüz açıklanmadı. Öte yandan vatandaşlar 3.doz için arzu ettikleri aşıyı tercih etme hakkına sahip.

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BioNTech aşı randevusu veriliyor mu? BioNTech aşıları geldi mi?
BioNTech aşı randevusu veriliyor mu? BioNTech aşıları geldi mi?

Sağlık

BioNTech aşı randevusu veriliyor mu? BioNTech aşıları geldi mi?

 

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