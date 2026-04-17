39. Ulusal Dilbilim Kurultayı Çukurova Üniversitesi Ev Sahipliğinde Başladı

Bu yıl 39.’su düzenlenen kurultay, Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi’nde gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. 16–18 Nisan 2026 tarihleri arasında devam edecek olan kurultay, alanında uzman akademisyenleri, araştırmacıları ve öğrencileri Adana’da bir araya getiriyor.

Açılış Töreni Mithat Özsan Amfisi’nde Gerçekleştirildi

Kurultayın açılış programı, Mithat Özsan Amfisi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarını Düzenleme Kurulu Başkanı ve Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cem Can, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Akın Efendioğlu, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert ve Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Korkut gerçekleştirdi.

Konuşmalarda, dilbilimin bilimsel ve toplumsal önemine dikkat çekilerek kurultayın akademik iş birliklerini güçlendireceği vurgulandı.

Davetli Konuşmacılardan Bilimsel Katkılar

Açılış konuşmalarının ardından davetli konuşmacılar alanlarına ilişkin önemli sunumlar gerçekleştirdi. Prof. Dr. Hatice Sofu “Türkiye’de Çok Dillilik ve Çok Dillilik Çalışmaları” başlıklı sunumunda çok dilliliğin Türkiye’deki yansımalarını ele aldı. Prof. Dr. Hülya Özcan Önder ise “Tekdilli ve İkidilli Çocuklarda Sözcük Edinimi: Türkçe ve Türkçe-Flamanca Örnekleminden Bir Kesit” başlıklı konuşmasıyla dil edinimi alanında önemli bulgular paylaştı.

Dilbilimin Tüm Alt Alanları Kurultayda Ele Alınıyor

Dilbilim Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen kurultay; kuramsal dilbilim, uygulamalı dilbilim ve disiplinlerarası dil çalışmaları başta olmak üzere dilbilimin tüm alt alanlarını kapsıyor. Kurultay programında sözlü bildiriler, poster sunumları ve yuvarlak masa oturumları yer alacak.

Sesbilim, biçimbilim, sözdizim ve anlambilim gibi temel alanların yanı sıra toplumdilbilim, ruhdilbilim, yapay zekâ, doğal dil işleme, hukuk ve iletişim gibi disiplinlerarası çalışmalar da akademik platformda tartışılacak.

Bilimsel Hakem Değerlendirme Süreciyle Nitelikli Bildiriler

Kurultaya gönderilen bildiriler, alanında uzman en az iki hakem tarafından değerlendirilerek Bilim Kurulu’nun onayıyla programa dâhil edildi. Bu yönüyle kurultay, özgün ve bilimsel araştırmaların paylaşılmasına imkân sunan prestijli bir akademik platform niteliği taşıyor.

Dilbilim Camiası Adana’da Buluştu

16–18 Nisan tarihleri arasında devam edecek olan kurultay, Türkiye’nin dört bir yanından gelen bilim insanlarını ve genç araştırmacıları Adana’da buluşturarak, akademik bilgi paylaşımına ve disiplinlerarası iş birliklerine zemin hazırlıyor. 39. Ulusal Dilbilim Kurultayı, bilimsel üretimi teşvik eden yapısıyla Çukurova Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası akademik alandaki başarılarına önemli bir örnek teşkil ediyor.