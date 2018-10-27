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39 ilin valisi değişti… İstanbul valiliğine sürpriz atama

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla 20 ile yeni valiler atandı, 18 ile başka illerden, bir ile de merkez valiliğinden atama yapıldı - Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirilen Ercan Topaca'nın yerine Ankara Valiliğine İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Valiliğine ise Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya getirildi

27 Ekim 2018 Cumartesi 06:09
39 ilin valisi değişti… İstanbul valiliğine sürpriz atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, 9'u kaymakamlık görevlerinden olmak üzere 20 il için yeni valilerin atamaları gerçekleştirildi. Diğer 18 ilden 17'sine başka illerden valiler atandı, birine ise merkez valiliği görevinden atama yapıldı. Valisi değişen 39 ilden 13'ü büyükşehir statüsündekilerden oluşuyor.

Ayrıca, 21 ilin valileri Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirildi. Bir kadın vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı, bir ile de yeni kadın vali atandı.
İstanbul Valisi Vasip ŞahinAnkara Valiliğine, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul Valiliğine getirildi.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Ankara Valisi Ercan Topaca, Artvin Valisi Ömer Doğanay, Bartın Valisi Nusret Dirim, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Çorum Valisi Necmettin Kılıç, Edirne Valisi Günay Özdemir, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Hatay Valisi Erdal Ata, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Malatya Valisi Ali Kaban, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Uşak Valisi Salim Demir, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Mülkiye Başmüfettişi oldu.

Yer değiştiren valiler



Aksaray Valisi Aykut Pekmez Adıyaman Valiliğine, Bingöl Valisi Ali Mantı Aksaray Valiliğine, İstanbul Valisi Vasip Şahin Ankara Valiliğine, Konya Valisi Yakup Canbolat Bursa Valiliğine, Gümüşhane Valisi Okay Memiş Erzurum Valiliğine, Sivas Valisi Davut Gül Gaziantep Valiliğine, Kars Valisi Rahmi Doğan Hatay Valiliğine, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya İstanbul Valiliğine, Isparta Valisi Şeyhmus Günaydın Kayseri Valiliğine, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak Konya Valiliğine, Tokat Valisi Ömer Toraman Kütahya Valiliğine, Bolu Valisi Aydın Baruş Malatya Valiliğine, Batman Valisi Ahmet Deniz Manisa Valiliğine, Karabük Valisi Kemal Çeber Rize Valiliğine, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir Sakarya Valiliğine, Muş Valisi Aziz Yıldırım Tekirdağ Valiliğine, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu Trabzon Valiliğine, Rize Valisi Erdoğan Bektaş Zonguldak Valiliğine getirildi. Merkez Valisi Muammer Erol'un ise Yalova Valiliğine ataması gerçekleştirildi.

Yeni atanan valiler



İçişleri Bakanlığı Mülga Dernekler Dairesi Başkanı Yılmaz Doruk Artvin Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürü Sinan Güner Bartın Valiliğine, TBMM Başkan Başmüşaviri Mustafa Çiftçi Çorum Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Mülga Mahalli İdareler Genel Müdürü Ekrem Canalp Edirne Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Kamuran Taşbilek Gümüşhane Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Ömer Seymenoğlu Isparta Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Türker Öksüz Kars Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yunus Sezer Kırıkkale Valiliğine, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü İlker Gündüzöz Muş Valiliğine, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan Sivas Valiliğine, MEB Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürü Funda Kocabıyık Uşak Valiliğine atandı.

Kaymakamlıktan valilik görevlerine atananlar



Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin'in Batman Valiliğine, Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci'nin Bingöl Valiliğine, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Oktay Çağatay'ın Bitlis Valiliğine, Yıldırım Kaymakamı Ahmet Ümit'in Bolu Valiliğine, Şişli Kaymakamı İdris Akbıyık'ın Hakkari Valiliğine, Etimesgut Kaymakamı Fuat Gürel'in Karabük Valiliğine, İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk'ün Kilis Valiliğine, Kayapınar Kaymakamı Ozan Balcı'nın Tokat Valiliğine, Çankaya Kaymakamı Kadir Çakır'ın da Yozgat Valiliğine atamaları yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kimdir?




11.10.1968 tarihinde Konya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini aynı şehirde tamamladıktan sonra, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi “Kamu Yönetimi” bölümünden mezun oldu.

1990 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam adaylığı görevine başladı. 1993 yılında Kayseri İli Felahiye İlçesi Kaymakamlığına atandı. Sırasıyla; Hilvan (Şanlıurfa) ve Sarıkaya (Yozgat) ilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı.

29.05.2003 tarihinde İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine, 09.02.2004 tarihinde Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine atandı.

13.12.2007-17.05.2010 tarihleri arasında Şırnak Valisi, 23.05.2010-09.08.2012 tarihleri arasında Ağrı Valisi, 17.08.2012-03.03.2015 tarihleri arasında Tekirdağ Valisi olarak görev yaptı. 16.02.2015 - 26.10.2018 tarihleri arasında Gaziantep Valiliği yaptı.

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni vali atamalarıyla İstanbul Valiliğine atanan Yerlikaya, evli ve dört çocuk babasıdır.

 

 

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 06:09
  1. Kilis
  2. Karabük
  3. Yalova
  4. Bartın
  5. Şırnak
  6. Batman
  7. Kırıkkale
  8. Aksaray
  9. Zonguldak
  10. Yozgat
  11. Uşak
  12. Şanlıurfa
  13. Trabzon
  14. Tokat
  15. Tekirdağ
  16. Sivas
  17. Sakarya
  18. Rize
  19. Muş
  20. Manisa
  21. Malatya
  22. Kütahya
  23. Konya
  24. Kayseri
  25. Kars
  26. İstanbul
  27. Isparta
  28. Hatay
  29. Hakkari
  30. Gümüşhane
  31. Gaziantep
  32. Erzurum
  33. Edirne
  34. Çorum
  35. Bursa
  36. Bolu
  37. Bitlis
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