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Ekonomi 39 bin kişiye istihdam sağladı
Ekonomi

39 bin kişiye istihdam sağladı

ŞOK Marketler, 2021 yılı ilk 9 aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı. Buna göre bu yılın ilk dokuz ayında 3 bin 617 kişiyi daha istihdam eden ŞOK Marketler, Türkiye’nin 81 ilinde 39 binden fazla çalışanı ile hizmet vermeye devam ediyor. Toplam mağaza sayısı 8 bin 998’e ulaşan ŞOK Marketler’in son 5 yılda yaptığı istihdam 27 bini geçti.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 10:59:00 -
39 bin kişiye istihdam sağladı

ŞOK Marketler’in cirosu yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 20,4 milyar TL’ye ulaşırken, son beş yılda açtığı yeni mağazalar ve diğer yatırımlarla birlikte ülke ekonomisine sağladığı katkı 2,5 milyar TL’ye ulaştı. Türkiye’nin her yerinden binlerce çiftçi ile küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından üretilen, kaliteli ürünleri, en uygun fiyatlarla müşterilerine ulaştıran ŞOK Marketler, müşterilerinin ekonomisine katkı sağlarken enflasyonla mücadeleye de destek oldu.

“Enflasyonla mücadeleye katkı sağlıyoruz”

ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, “ŞOK’un, güvenilir ve kaliteli ürünleri, en uygun fiyatlarla, müşterilerine en yakın noktadan ulaştırmak üzerine kurulu iş modeli, müşterilerimiz nezdinde büyük ilgiyle karşılanıyor” dedi. Demirel, “ŞOK Marketler’in iç enflasyonu her zaman TÜFE’nin birkaç puan altında olmasıyla enflasyonla mücadeleye de önemli bir katkıda bulunuyoruz. Müşterilerimize en uygun fiyatlı ürünleri ulaştırmak için ‘Tarladan Sofraya Doğru Tarım’ gibi projelerle üretici ve çiftçilerimize de destek olmaya devam ediyoruz. ŞOK Marketler olarak müşterilerimize 39 binden fazla çalışanımızın yanı sıra, sürekli denetlenip kontrol edilen 1.000’den fazla tedarikçimiz ve binlerce çiftçi ve üreticiden oluşan çok büyük bir tedarik zinciriyle hizmet götürüyoruz” açıklamasında bulundu.

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