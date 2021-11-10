39 bin kişiye istihdam sağladı

ŞOK Marketler’in cirosu yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 20,4 milyar TL’ye ulaşırken, son beş yılda açtığı yeni mağazalar ve diğer yatırımlarla birlikte ülke ekonomisine sağladığı katkı 2,5 milyar TL’ye ulaştı. Türkiye’nin her yerinden binlerce çiftçi ile küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından üretilen, kaliteli ürünleri, en uygun fiyatlarla müşterilerine ulaştıran ŞOK Marketler, müşterilerinin ekonomisine katkı sağlarken enflasyonla mücadeleye de destek oldu.

“Enflasyonla mücadeleye katkı sağlıyoruz”

ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, “ŞOK’un, güvenilir ve kaliteli ürünleri, en uygun fiyatlarla, müşterilerine en yakın noktadan ulaştırmak üzerine kurulu iş modeli, müşterilerimiz nezdinde büyük ilgiyle karşılanıyor” dedi. Demirel, “ŞOK Marketler’in iç enflasyonu her zaman TÜFE’nin birkaç puan altında olmasıyla enflasyonla mücadeleye de önemli bir katkıda bulunuyoruz. Müşterilerimize en uygun fiyatlı ürünleri ulaştırmak için ‘Tarladan Sofraya Doğru Tarım’ gibi projelerle üretici ve çiftçilerimize de destek olmaya devam ediyoruz. ŞOK Marketler olarak müşterilerimize 39 binden fazla çalışanımızın yanı sıra, sürekli denetlenip kontrol edilen 1.000’den fazla tedarikçimiz ve binlerce çiftçi ve üreticiden oluşan çok büyük bir tedarik zinciriyle hizmet götürüyoruz” açıklamasında bulundu.