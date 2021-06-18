38'lik Umut Bulut'tan sürpriz karar! İşte yeni takımı

Süper Lig tarihinde 515 maçla en çok maça çıkan oyuncu rekorunu geçen sezon kıran Umut Bulut, İstanbul yolcusu. Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran deneyimli oyuncu Umut Bulut, 1.Lig'in yeni takımı Eyüpspor ile görüşüyor.

Umut, kariyerine Eyüpspor'da devam etmek isterken her iki taraf arası görüşmeler sürüyor.

Tecrübeli futbolcu geçen sezon 34 resmi maçta 4 gol atmıştı. Öte yandan Eyüpspor, Süper Lig'in bir başka deneyimli golcüsü Bogdan Stancu ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştı.

Zafer Turan'ın hocalığında yeni bir ivme yakalayan Eyüpspor, geçtiğimiz sezon 92 puan toplayarak şampiyon oldu. Tüm profesyonel ligler içinde en yüksek puanı toplayan Eyüpspor haftalar öncesinden şampiyonluğunu ilan ederek 1. Lig'e yükseldi.