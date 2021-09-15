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Gündem 38 yaşındaki Alman Patrick, Müslüman oldu ve ‘Deniz’ adını aldı
Gündem

38 yaşındaki Alman Patrick, Müslüman oldu ve ‘Deniz’ adını aldı

Almanya vatandaşı 38 yaşındaki Dennis Patrick, İslamiyet'i seçerek "Deniz" adını aldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 21:28:00 -
38 yaşındaki Alman Patrick, Müslüman oldu ve ‘Deniz’ adını aldı

Kayseri İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müftü Vekili Mehmet İzci başkanlığında Müftülükte ihtida töreni gerçekleştirildi.

İzci'nin İslam'ın temel esaslarıyla ilgili verdiği bilgilerin ardından kelimeişehadet getiren Patrick, Müslüman oldu.

"Deniz" ismini alan Patrick, "Almanya'da çevremdeki Müslüman arkadaşlarımın yaşayışlarını gördüm ve onlardan etkilenerek Müslüman olmaya karar verdim." ifadesini kullandı.

İzci, Deniz Patrick'e ihtida belgesi, Almanca Kur'an-ı Kerim meali ve İslam dinini anlatan kitap seti hediye etti.

 

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