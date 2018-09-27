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38 göçmen yakalandı

Milas Akkent polis uygulama noktasından kaçan kamyonetin içerisindeki 38 göçmen yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.

27 Eylül 2018 Perşembe 14:23
38 göçmen yakalandı

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliğince gerçekleştirilen uygulama esnasında, Milas Akkent Polis Uygulama Noktası’ndan kaçan kamyonetin içerisindeki 38 göçmen yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliğince, kendi kısımlarıyla ilgili yaptığı uygulamada; Milas Akkent polis uygulama noktasından 34 BG 0139 plakalı kapalı kasa kamyonet kaçtı. Kaçan kapalı kasa kamyonet, kovalamaca sonucunda Milas 75.Yıl Devlet Hastanesi bahçesinde kıskıvrak yakalandı.

Kamyonetin içerisinde, Pakistan ve Afganistan uyruklu 38 göçmen yakalandı. Aracın şoförü M.Y., TEM ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şoför M.Y.’nin, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 14:23
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