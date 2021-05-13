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Gündem 374 Filistinliyi gözaltına aldılar! Gerekçeleri 'İsrail karşıtı eyleme katılmaları'
Gündem

374 Filistinliyi gözaltına aldılar! Gerekçeleri 'İsrail karşıtı eyleme katılmaları'

Kahpe İsrail polisi gece saatlerinde; Yafa, Hayfa, Akka, Lid (Lod) ve Remle kentleri başta olmak üzere birçok sivil yerleşim yerlerine operasyon düzenledi. Siyonistler, 374 sivil mazlumu İsrail karşıtı eylemlere katıldığı gerekçesi ile gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 15:50:00 -
374 Filistinliyi gözaltına aldılar! Gerekçeleri 'İsrail karşıtı eyleme katılmaları'

Filistin resmi haber ajansı Wafa, arefe gecesinde düzenlenen operasyonlarda kahpe siyonistlerin, Filistinli mazlumları gözaltına aldığını duyurdu. 374 Filistinlinin gözaltına alınma gerekçesi olarak, siyonist İsrail karşıtı eylemlere katılması gösterildi.

10 bölük sınır güvenlik muhafı sevkedildi

Kadın, çocuk ayırt etmeden sivilleri hedef alan katil İsrail'in yayın organı KAN ise Savunma Bakanı Gantz’ın, ülke çapındaki polis güçlerini takviye etmek için 10 ek sınır güvenlik muhafızı bölüğünü hizmete alma kararını imzaladığını duyurdu. 10 sınır güvenlik muhafızı bölüğünün kaç kişiden oluştuğu ise belirtilmedi.

 

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