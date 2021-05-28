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O dolandırıcılar Kayseri'de yakalandı
Gündem 371 Hollandalı’yı 7 milyon euro dolandıran 3 kişi Kayseri’de yakalandı
Gündem

371 Hollandalı’yı 7 milyon euro dolandıran 3 kişi Kayseri’de yakalandı

Hollanda’da tarım ve hayvancılık yapan 371 kişiyi Kayseri’den arayarak, kendilerini vergi dairesi çalışanı ve müfettiş olarak tanıtıp 7 milyon euro dolandıran 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, benzer suçlardan Hollanda’dan sınır dışı edildikleri belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 23:26:00 -
371 Hollandalı’yı 7 milyon euro dolandıran 3 kişi Kayseri’de yakalandı

Bir süre Hollanda’da yaşadıktan sonra, dolandırıcılık suçlarından sınır dışı edilip Kayseri’ye dönen M.Ö. (36) ve B.Ö. (23) kardeşler ile T.C.K. (31), bu ülkede tarım ve hayvancılık yapan Hollanda vatandaşlarını arayarak kendilerini vergi dairesi çalışanı ve müfettiş olarak tanıtıp geçmiş dönem vergi borçlarının olduğunu söyledi. Bu kişilere, borçlarını ödememeleri durumunda ceza kesileceğini belirten şüpheliler, açtıkları banka hesabına para istedi. 371 Hollanda vatandaşı, belirtilen hesaba toplam 7 milyon euro para gönderdi. Dolandırıldıkları anlayan mağdurlar, polise başvurdu.

Adliyeye sevk edildiler

Olayla ilgili soruşturma başlatan Hollanda polisi şüphelilerin Kayseri’de yaşadığı belirledi. Hollandalı yetkililer Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçerek bilgi verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Adresleri belirlenen şüpheliler, kaldıkları evde yakalanırken, dijital materyallere de el konuldu. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

 

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Yorumlar

k.c

yaziklar olsun size Turklerin ve Muslumanlarin YÜZ KARALARI
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