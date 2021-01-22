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Ekonomi 37 yazarın kaleminden! İstanbul’un ‘hafızası’ bir kitapta toplandı
Ekonomi

37 yazarın kaleminden! İstanbul’un ‘hafızası’ bir kitapta toplandı

“İstanbul’un Kültürel Yüzü Cağaloğlu, Sultanahmet, Beyazıt” adlı kitabın tanıtımı, video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 09:52:00 -
37 yazarın kaleminden! İstanbul’un ‘hafızası’ bir kitapta toplandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Kültürel hafızası olanların ve ancak kitapla, sanatla iç içe olanların iktisadi kalkınma için gerekli vasfı oluşturduklarını görebiliyoruz. Gerçekten kültür ve sanat, sürdürülebilir ve alternatif bir ekonomi için giriş kapısı” dedi.

Şekib Avdagiç, kültür ve sanatın ekonomiyi teşvik ettiğini belirterek, özetle şunları söyledi: “Biz İTO camiası olarak, kültür ve sanat ile ekonomiyi adeta ‘bir kuşun iki kanadı’ gibi görüyoruz. Kültür ve sanatın ekonomiyi teşvik ettiğine inanıyoruz. Elbette kültür-sanat, tek başına hiçbir ekonomik sorunu çözmez ama gerekli yakıtı sağlar ve en önemlisi vizyonu ortaya koyar. Hep milli ve yerli bir teknolojiden bahsediyoruz ya işte, onu da sağlayacak olan kültürdür, sanattır, edebiyattır. İçinde bulunduğumuz Tarihi Yarımada, dün 3 kıtaya hükmeden bir imparatorluğun, bugün ise Türkiye ekonomisinin kalbi olmuşsa bunu kültürle, sanatla, edebiyatla iç içe yaşamasına borçlu olduğunu düşünüyoruz. Kapalıçarşı’nın yanında Süleymaniye ve Fatih külliyeleri yükseldi. Ticaretin kalbi Sultanhamam’ın yanında gazeteler ve yayınevleri hep var oldu. Eğitim ve kültür-sanat, Tarihi Yarımada’da ticaretle, üretimle, ekonomiyle yan yana bulundu ve birbirini besledi.”

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