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Yerel 37 milyon TL vurgun yaptılar... Şafak baskınında çok sayıda gözaltı!
Yerel

37 milyon TL vurgun yaptılar... Şafak baskınında çok sayıda gözaltı!

Adana'da sahre çekle 37 milyon 845 bin TL vurgun yapan çeteye şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 07:50:00 -
37 milyon TL vurgun yaptılar... Şafak baskınında çok sayıda gözaltı!

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik belirlenen 22 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri şafak vakti operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda aralarında bir bankanın da eski şube müdürünün bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan zanlıların, piyasaya sahte çek sürdüğü, şahıslar ve paravan şirketler üzerinden banka görevlileri ile birlikte hareket ederek çek karneleri aldığı, çekleri sahte cirolarla piyasaya sürerek bir bankaya ve piyasayı 37 milyon 845 bin TL zarara uğrattıkları öğrenildi.

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