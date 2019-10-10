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3600 günden kaç kez kıdem tazminatı alınabilir?

Erken emeklilik nasıl olunur? EYT ne zaman çıkacak? soruları son günlerde çokça araştırılırken, 3600 üzerinden kıdem tazminatı nasıl alınacağı da merak konusu. 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı kaç defa alınır Kıdem Tazminatı ödenmesine ilişkin şartlardan birisi 15 yıl ve 3600 gün sigortalılığın yerine getirilmesidir. Buna göre, 08.09.1999 tarihinden önce işe başlayan sigortalılar, adına emeklilik için sigortalılık süresini ve prim gün sayısını doldurup emekli yaşını beklemeleri halinde kıdem tazminatı ödenmektedir. Peki 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı kaç defa alınır, 3600 yasasından kaç defa tazminat alınır, 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı aldıktan sonra çalışma olur mu?

10 Ekim 2019 Perşembe 14:04
3600 günden kaç kez kıdem tazminatı alınabilir?

Erken emeklilik nasıl olunur? EYT ne zaman çıkacak? soruları son günlerde çokça araştırılırken, 3600 üzerinden kıdem tazminatı nasıl alınacağı da merak konusu. 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı kaç defa alınır Kıdem Tazminatı ödenmesine ilişkin şartlardan birisi 15 yıl ve 3600 gün sigortalılığın yerine getirilmesidir. Buna göre, 08.09.1999 tarihinden önce işe başlayan sigortalılar, adına emeklilik için sigortalılık süresini ve prim gün sayısını doldurup emekli yaşını beklemeleri halinde kıdem tazminatı ödenmektedir. Peki 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı kaç defa alınır, 3600 yasasından kaç defa tazminat alınır, 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı aldıktan sonra çalışma olur mu?

Normal şartlar altında kendi isteğiyle işten ayrılan bir işçi, haklı bir gerekçesi yoksa kıdem tazminatı alamazken; 15 yıl ve 3600 gün şartını taşıyan işçi kıdem tazminatını alabilmektedir. Sosyal Güvenlik Uzmanı Musa Çakmakçı 3600 günden kaç kez kıdem tazminatı alınabileceğini yazdı. Emeklilik için yaş dışındaki şartları sağladıktan sonra bu sebeple SGK’dan yazı alarak işten ayrılıp kıdem tazminatını alan kişinin tekrar çalışma hayatına dönmesinde kanunen bir engel bulunmamaktadır. Tekrar çalışma hayatına dönen kişi, yeni işyerinde 1 yıl çalıştıktan sonra 15 yıl 3600 prim gününü tamamlamış olması sebebiyle yeniden işten ayrılarak kıdem tazminatını talep edebilir. Bu konu ile ilgili yasal bir kısıtlama söz konusu değildir. 08.09.1999 yılından önce sigortalılığı başlamış kişilerin 15 yıl 3600 prim günü şartını sağladıkları ilk günden itibaren SGK’dan bu yazıyı talep ederek işten ayrılma hakları saklıdır. Bu yazıyı birden fazla kez temin ederek 1 yıl aynı işverende çalışma şartını sağlamak koşuluyla işten ayrılıp kıdem tazminatını bir çok kez alabilir. Bunun önünde kanunen olarak hiçbir engel yoktur.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 14:04
  1. 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı kaç defa alınır?
  2. 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı kaç defa alınır
  3. 3600 gün tazminat dilekçesi
  4. 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı işveren ödemezse
  5. 3600 yasasından kaç defa tazminat alınır
  6. 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı yargıtay kararları
  7. 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı aldıktan sonra çalışma
  8. kıdem tazminatı alabilir yazısı ile istifa
  9. 3600 üzerinden kıdem tazminatı nasıl alınır

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