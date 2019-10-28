3600 günden emeklilik nasıl hesaplanır? 3600 gün pirimle emeklilik hesaplama

Emeklilikle ilgili sorular emekliliği bekleyen milyonlarca vatandaş tarafından yoğu olarak araştırılıyor. Emekli olmak isteyenler sigorta başlangıç tarihinin belirtilen şartlarda olması koşulu ile 3600 günü doldurarak emekli olabilir. 3600 günü dolduran kişiler nasıl emekli olur? 3600 günden emeklilik nasıl hesaplanır? İşte 3600 gün pirimle emeklilik hesaplama

3600 günden emeklilik nasıl hesaplanır?

3600 günden emekli olabilmek ve emekli maaşı alabilmek için 1999 tarihinden önce sigorta girişinin başlaması oldukça önem teşkil etmektedir. Emeklilik yaş şartları ise 15 yıllık sigorta ya da 3600 günün tamamlandığı zamana göre emekli maaşı ödemesi başlamaktadır.

En az 15 yıllık sigortalı olma priminin tamamlanması en önemli kriterdir.

En az 3600 gün prim ödemiş olması gerekmektedir.

SSK ile 3600 günden nasıl emekli olunur?

SSK üzerinden 3600 günden emeklilik koşulları sigorta giriş tarihine göre düzenlenmiştir. Buna göre emeklilik şartları ise:

56 yaşında emeklilik hakkı elde edebilmek için 24.05.2002 ila 23.05.2005 tarihleri arasında tüm kriterlerin yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

57 yaşında emeklilik hakkı elde edebilmek için 24.05.2005 ila 23.05.2008 tarihleri arasında tüm kriterlerin yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

58 yaşında emeklilik hakkı elde edebilmek için 24.05.2008 ila 23.05.2011 tarihleri arasında tüm kriterlerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

59 yaşında emeklilik hakkı elde edebilmek için 24.05.2011 ila 23.05.2014 tarihleri arasında tüm kriterlerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

60 yaşında emekli olabilmek için 24.05.2014 tarihinden sonra şartların ve tüm kriterlerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Kadınların 3600 günden emeklilik hesabı

3600 günden emeklilik şartları kadınlar için yasalara göre erkeklere kıyasla daha farklı düzenlenmiştir. Buna göre kadınların 3600 günden emekli olma şartları ise:

Minimum 15 yıllık sigortalılık süresinin borçsuz şekilde tamamlanmış olması gerekmektedir.

Minimum 3600 prim gününün ödenmiş olması gerekmektedir.

05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında 15 seneyi tamamlamış olan kadınlar 52 yaşında emeklilik hakkı kazanmaktadır.

05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında 15 senede tamamlanmış olan kadınlar 54 yaşında emeklilik hakkı elde etmektedir.

24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında 15 seneyi tamamlamış olan kadınlar 56 yaşında emekli olma hakkını elde etmektedir.

05.2011 tarihinden sonra 15 seneyi tamamlamış olan kadınlar 58 yaşında emekli olma hakkını elde edebilir.