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Ekonomi 3600 ek göstergede süreç hızlandı
Ekonomi

3600 ek göstergede süreç hızlandı

Yüz binlerce kamu çalışanının merakla yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç hızlandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 16:28:00 -
3600 ek göstergede süreç hızlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bir süredir Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda yürüttüğü düzenleme şekillenmeye başladı. Memur maaşlarına, emekli aylıklarına ve ikramiyelerine etki edecek düzenlemenin görüşüleceği ilk değerlendirme toplantısı bugün yapılacak.

Mayısta TBMM’ye gelecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in başkanlığındaki toplantıya Memur-Sen yönetiminin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yetkilileri katılacak.

3600 ek gösterge düzenlemesine dair sunumunun yapılacağı toplantıda Memur-Sen’in görüşlerinin de alınması bekleniyor.

Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada, 3600 ek gösterge düzenlemesinin mayıs ayında TBMM gündemine geleceğini söylemişti.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

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