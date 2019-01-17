3600 ek gösterge tek pakette toplanıyor! 1,5 milyon kişiye müjde paketi

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, toplam sayıları 1,5 milyon kişiye ulaşan öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin dört gözle beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili müjdeyi verdi. Kalın, “Bunların dördünün birden bir paket halinde tamamlanması şu anda planlanıyor” dedi.

4’ü bir pakette

Bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söz verdiği bir konu olduğunun altını çizen Kalın, imamlar, öğretmenler, sağlık çalışanları ve polislerin 4 ana kategoride 3600 ek göstergeye çıkartılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini vurguladı. “Bunların dördünün birden bir paket halinde tamamlanması şu anda planlanıyor” diyen Kalın, şunları söyledi:

Yakın takipte

“Bununla ilgili çalışmaları arkadaşlarımız yürütüyor. Farklı meslek sektörleri olmakla birlikte, bunların bir araya getirilerek tek bir paket halinde geçirilmesi planlanıyor. Dolayısıyla çalışma devam ediyor, herhangi bir ‘gündemden çıkarma’ ya da ‘unutma’ diye bir şey söz konusu değil. Bununla ilgili çalışma tamamlandığında Cumhurbaşkanımızın bu vaadi de yerine getirilmiş olacak. Henüz bir tarih veremiyorum çünkü birtakım idari ve mevzuatla ilgili düzenlemeler gerektiren bir konu. Ama konunun yakından takip edildiğini ifade edebilirim.”

Maaşları nasıl etkileyecek?

Emekli aylığı, 3000 ek göstergeye tabi olup 25 yıl hizmeti bulunan ve 1/4’ünden emekli olanlar için 2 bin 950 lirada eşitlenecek. Hemşirelerin 2.349 TL olan emekli aylığı 601 TL; öğretmen ve din görevlilerinin 2.417 TL olan emekli aylığı 533 TL; polislerin 2.517 TL olan emekli aylığı da 433 TL artırılacak. 30 yıl hizmeti bulunup ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkarılanların emekli aylığındaki artış 641 liraya ulaşacak. 25 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkarılanların emekli aylıkları 2.352 liradan 2 bin 950 liraya; 30 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e yükseltilenlerin emekli aylıkları da 2.510 liradan 3.147 liraya çıkarılacak.

“Çalışma, eksiklik ihtiva etmeyecek biçimde yapılmalı”

Memur-Sen, 3600 ek göstergenin kapsamının genişlemesinin elzem olduğunu açıkladı. Memur-Sen’den yapılan açıklamada, “3600 ek gösterge, teklif sahibi olmamız ve yetkili konfederasyon olmamız hasebiyle konfederasyonumuzla görüşülerek ve daha sonra ek göstergede yeni bir düzenlemeye ihtiyaç kalmayacak şekilde, kapsam, unvan, hizmet sınıfları, ek gösterge oranları ve adalet boyutuyla sorun oluşturmayacak ve eksiklik ihtiva etmeyecek biçimde yapılmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, “Kamu görevlilerini rahatlatacak, kamudaki, dolayısıyla ülkedeki çalışma hayatına olumlu bir etkide bulunacak ve çalışma hayatında barışı sağlayarak daha verimli bir çalışma ortamına vesile olacak bu çalışmanın ivedilikle yapılması gerekiyor” görüşlerine yer verildi.

Kıdem tazminatında kesilen gelir vergisine iade geliyor

Meclis’teki torba kanun işçiye yeni haklar getirecek. İkale imzalayarak işten ayrılmış ve kıdem tazminatından gelir vergisi kesilen kişiler artık davayla uğraşmayacak, vergi dairelerine başvurarak vergi iadelerini alabilecek. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından 27 Mart 2018’den önce ikale imzalayarak işten ayrılan ve anlaşılan tutarın tamamından gelir vergisi kesintisi yapılan işçiler, ödemenin yapıldığı tarihte bulundukları vergi dilimine göre iade alacak.

Uzmanlar, “İşçinin kıdemi, ikale sözleşmesindeki miktar arttıkça ve vergi dilimi de yüksekse vergi iadesi de yükselecektir” bilgisini verdi. Kanunun yasalaşması sonrası işçiler mahkeme yoluna gitmeden, yalnızca vergi dairelerine başvurarak vergi iadelerini alabilecek.

Stajyer ücretleri değişti

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2019 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemesiyle birlikte stajyerlere ödenmesi gereken en az ücret miktarı da değişmiş oldu. Buna göre; stajyer öğrencilere ödenmesi gereken asgari tutar 548, 71 Türk Lirasına yükseldi. Bu tutarın 182,90 Türk Lirası 20’den fazla personeli olan işyerleri için stajyer desteği olarak verilmekteyken; 20’den az personeli olan işyerleri için 365,80 Türk Lirası stajyer desteği olarak veriliyor. Stajyer desteğinden aday, çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrenciler adına yararlanılabilmekte.

Kasım 2018’de 409 yatırım teşvik belgesi verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca geçen yılın kasım ayında 409 yatırım teşvik belgesi verildi. Bakanlığın, Kasım 2018 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, geçen yıl kasım ayında 409 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 11 milyar 760 milyon 131 bin 605 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 14 bin 183 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Öte yandan, bu dönemde sabit yatırım tutarı 402 milyon 70 bin 33 lira olan ve bin 538 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 64 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

İşsizlik Sigortası Fonu’nun büyüklüğü 127 milyara ulaştı

İşsizlerin, çalışmadıkları dönemde geçinebilmelerini sağlamak amacıyla kurulan İşsizlik Sigortası Fonu’nun büyüklüğü geçen yıl yaklaşık 11 milyar lira artarak 127 milyar 643 milyon liraya ulaştı. Mart 2002’den geçen yılın aralık sonuna kadar fondan 6 milyon 659 bin 171 kişiye 23 milyar 304 milyon 354 bin lira civarında ödeme yapıldı.

Bu yıl brüt 2 bin 558 lira, net 2 bin 20 lira olarak belirlenen asgari ücret, işsizlik ödeneğini de etkiledi. İşsizlik ödeneğinde sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alındığından, mayıstan itibaren yeni asgari ücret üzerinden hesaplama yapılacak. 2019’da en düşük işsizlik ödeneği bin 15 lira, en yüksek ise 2 bin 31 lira olarak uygulanacak.