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Ekonomi 3600 ek gösterge son durum | Vedat Bilgin 3600 ek gösterge açıklaması
Ekonomi

3600 ek gösterge son durum | Vedat Bilgin 3600 ek gösterge açıklaması

3600 ek göstergeyi bekleyenler son gelişmeleri yakından takip ediyor. Konu hakkında ilk toplantı gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin gelinen son nokta hakkında konuştu. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkar?

Yeniakit Publisher
2022-02-16 11:12:00 -
3600 ek gösterge son durum | Vedat Bilgin 3600 ek gösterge açıklaması

16 Şubat 3600 ek gösterge açıklaması | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3600 ek gösterge için ilk toplantısını gerçekleştiriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise merak edilenler hakkında önemli bir açıklama yaptı.

3600 ek gösterge son durum | Vedat Bilgin 3600 ek gösterge açıklaması

Vedat Bilgin, “Tüm ülkelerde çok ciddi enflasyon sorunu yaşanıyor. Özellikle enerji fiyatlarında ciddi maliyet artışları var. Dünyada yeni bir ekonomik kriz atmosferine sebep olmuştur. Bunun Türkiye'ye de yansımaları olmuştur.

Hükümet olarak çok önemli adımlar atıyoruz. Bunu daha da hızlandırrak, ekonomik sorunları daha hızlı çözme imkanına sahip olacağımızı düşünüyoruz. Göstergeler o yöndedir. Son sanayi verileri, Türkiye'nin nasıl büyüdüğünü göstermektedir. Türk ekonomisinin sağlıklı bir makro yapıya sahip olduğu görülmektedir.

Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Kamu çalışanlarımızın 3600 ek göstergeyle adil bir şekilde, onların beklentilerini karşılayacak kararlılıktayız” dedi.

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