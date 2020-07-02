3600 ek gösterge son durum ne? Emekli maaşı ek gösterge zammı son dakika

Polis, hemşire, öğretmen maaşlarını daha iyi bir duruma getirecek olan 3600 ek gösterge ile ilgili bekleyiş devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılışı sonrasında, sağlık çalışanlarıyla sohbet ederken, sağlık çalışanlarının 3600 ek gösterge ile ilgili sorusuna ''Verilen söz ne ise tutarız'' yanıtını vermişti. Milyonlarca memurun beklediği 3600 ek gösterge konusunda AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Şu an da o konular üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar tamamlandığında biz de gereken bilgiyi veririz.' ifadesini kullanmıştı.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in açıklamalarına göre: Ek göstergelerin 3600'e çıkarılmasıyla birlikte milyonlarca öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisinin kendileriyle birlikte emeklileri de olumlu manada etkilenecek. Emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. Bütün memurların bordrosunda temel ölçütlerden birisi olan ek gösterge mikarındaki artış mevcut maaşlarda artışa neden olacak ama asıl etkiyi emeklilerin maaşlarında ve emekli ikramiyesinde gösterecek. 4'ün 1'i derecesindeki 25 yıllık bir memurun 77 bin liralık ikramiyesi, ek gösterge 3600 olduğu zaman 94 bin liraya çıkacak. 30 yıllık bir memurun emekli ikramiyesi ise 92 bin liradan 113 bin liraya yükselecek. Yani 3600 ek gösterge 17-20 bin civarlarında bir artış getirecek. Emekli maaşlarında da ortalama 500 lira artışın olacağı görülüyor.

300 ek gösterge nedir?

Memurların maaşlarının hesaplanmasında uygulanan Ek Gösterge 3600 aynı zamanda emeklilik maaşlarının hesaplanmasında da kullanılıyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirleniyor.

3600 ek gösterge emeklilik haklarına etkisinin fazla olması nedeniyle memurlarda emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli bir göreve atanma ya da ek göstergelerinin bu düzeye çıkarılması isteği yaratmakta. Memuriyette 30 hizmet yılını tamanlayan ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğrenim mezunu personelden ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.

Ek gösterge cetvelindeki rakamlar derece, hizmet sınıfı ve unvanlara göre değişkenlik gösterir. Bir memurun ek göstergesinin bin 500'den 2 bin 200'e yükseltilmesi durumunda aylık ücretinde 7,89 lira, emekli aylığında 204,45 lira ve emekli ikramiyesinde ise 6 bin 653,03 lira artış meydana gelir. Ek gösterge 2 bin 200'den 3 bine yükseltilmesi durumunda aylık ücretinde 41,73 lira, emekli aylığında 46,08 lira ve emekli ikramiyesinde ise bin 476,74 lira artış olur.