Milyonların merakla beklediği 3600 ek gösterge konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge konusunda açıklama yapıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Öğretmenlerimizi de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Son olarak ise konu hakkında ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin değerlendirmede bulundu. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkar?

3600 ek gösterge son durum ne?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye'nin birinci çeyrekte yüzde 7,2, ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdüğünü belirtti. Bakan Bilgin, "Bu yıl sonunda bu büyümemizi yüzde 10 civarında gerçekleştireceğiz. Büyüyen, sosyal politikalarla güçlenen bir Türkiye, emeğini, çalışanlarını, memurlarını koruyan bir ülke olacaktır. Nitekim memurları koruyacağımız 3600'ü sözleşmemize yazdık. Vaat olmaktan çıkardık, uygulama sürecindeyiz. Onu gerçekleştireceğiz. Geçici işçilerin sorunlarını çözeceğiz" dedi.

3600 ek gösterge kimlerin maaşlarını etkiler?

3600 ek göstergeden din görevlisi, hemşire, öğretmen ve polisler olmak üzere bir buçuk milyondan fazla çalışanın yararlanması bekleniyor.

Ayrıca 3600 ek gösterge çıktığı takdirde hemşire ve din görevlilerinin emekli aylıkları yükselecek ve polisler ile öğretmen ekmeklileriyle eşitlenmiş olacak.

3600 ek gösterge uygulanmaya başladığında emeklilikte alınan ikramiye ve maaş da artış gösterecek.

Ek göstergesi 2200 olan Emekli Sandığı’na tabi 25 yıl hizmeti bulunan bir memurun ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi halinde 3 bin 765 lira olan aylığı 4 bin 723 liraya çıkacak. 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 4 bin 16 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 liraya yükselecek.

Ek göstergesi 3000 ve 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi halinde 3 bin 873 lira olan emekli aylığı 4 bin 723 liraya yükselecek. 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 4 bin 132 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 liraya çıkacak.

3600 ek gösterge ile 4300 lira maaş alan bir öğretmen ise kanun geçerse 5250 lira aylık alacak.