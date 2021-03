3600 ek gösterge son durum | Memurların ek göstergesi 3600 olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent'teki Ankara Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak, "Canımızı emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarımızı yılın bir günü değil, her günü baş taçı etsek yeridir. Her meslek önemlidir ve hürmeti hak eder ama sağlık konusu herhalde bu listenin en tepesinde yer alır. Buna rağmen sağlık çalışanlarımıza yönelik zaman zaman duyduğumuz saldırıların asla affedilir, hafife alınır bir tarafı yoktur." ifadelerini kullanmıştı. Sağlık çalışanlarına saldıranların doğrudan kendi canlarına ve yakınlarının canına saldırdıklarının farkında olmadığını belirten Erdoğan, "Biz sağlık çalışanlarımızın sıkıntılarını çözmek için her türlü gayreti gösterdik, gösteriyoruz. Son olarak polislerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte hemşirelerimizin de 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur." diye konuşmuştu.

Memurların ek göstergesi 3600 olacak mı?

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul, "3600 ek göstergenin yansıtılmasında belirli kesimler yerine tüm memurları kapsayacak bir formüle ihtiyaç var. Herhangi bir kaygıyla çalakalem bir şey yapılırsa bunun artılarından ziyade eksileri olur." dedi. Tonbul, polis, öğretmen, hemşire, imam ve idarecilere hangi kriterlere göre 3600 ek göstergenin verileceğinin önemli olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Mesela, öğretmen dediğimiz zaman bu öğretmenler içerisinde kim faydalanacak? Bu meslek grubu içerisinde emekli olanları da düşünürsek lise mezunu öğretmenler var, yüksekokul mezunu öğretmenler var, lisans mezunu öğretmenler var. Düzenlemeyi öğretmenlik mesleği üzerinden yaparsak hepsine vermemiz gerekiyor ama sadece lisans mezunları diye düşünürsek burada sıkıntı oluşacak. Bunun aynısı polisler için de geçerli. Biz tüm bunları dikkate alarak adil, kalıcı ve herkesi kuşatan bir çözüm istiyoruz."

Öğretmen 3600 ek gösterge ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3600 ek gösterge konusu için "Bununla ilgili 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir haberimiz olacak." demişti.

AK Partili Bülent Turan, 3600 ek göstergeye ilişkin talebin 31 Mart 2019 yerel seçimden önce gündeme alınacağını söylemişti. Turan, ''3600 ek gösterge talebi takvim uygun olursa seçimden önce çıkarılacak. Meclis kapanmadan torba yasa teklifi gündeme gelebilir'' diye konuşmuştu.

3600 ek gösterge nedir?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli unsurlardan biridir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır. 657 sayılı Devlet Kanunu'na tabi olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergelerin artışını bekliyor.