3600 ek gösterge son dakika torba yasada var mı

3600 ek gösterge son dakika haberleri: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge yeni yasama yılında mı çıkacak? Meclis’te 3600 ek gösterge görüşmesi ne zaman? CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, meclisten geçen torba yasası hakkında çok açıklamalarda bulundu. Yeni Torba yasası içerisinde 3600 ek gösterge var mı? Sorusuna ilişkin, Faik Öztrak, torba yasası içerisinde 3600 ek gösterge ve emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olmadığını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yaptığı açıklamalarda TBMM’den geçen Torba Yasası’nın neleri içerdiğini, 3600 ek gösterge maddesinin olmadığını dile getirdi. Faik Öztrak 3600 ek gösterge artışına ilişkin şunları söyledi: “Bu Torba Yasa’ya bakıyorum vatandaş için, sıkıntı içinde olan, tenceresi boş olan vatandaş için yapılmış hiçbir şey yok. Bu Torba Yasa’da bazı devlet memurları için 3600 ek gösterge yok. Bu Torba Yasada Emeklilikte Yaşa Takılanların sorunları halledilmiyor. Bu Torba Yasa’da gerçekten asgari ücretle artık geçinemeyen vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak bir takım vergi düzenlemeleri de yok”