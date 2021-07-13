3600 ek gösterge son dakika ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge ne oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Seçim Beyannamesi'ni açıklarken, “Polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkarılacağının müjdesini vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 3600 ek gösterge müjdesini yenilemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur" dedi.

3600 ek göstergeyle ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Benim bildiğim bu konularla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yeni bir bilgi yok. Bu çalışmalar tamamlandığında biz de gereken bilgiyi veririz. Şu an da o konular üzerindeki çalışmalar devam ediyor" dedi.

3600 ek gösterge artışı son durum

Boş vaatlerle halkın gündemini meşgul etmeyi sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasında 3600 ek gösterge artışana ilişkin de konuştu. 3600 ek gösterge artışını da aynen EYT gibi kullanmaya kalktı. 'Zillet ittifakı'nın baş aktörü Kılıçdaroğlu, “Mayıs 2018'de Erdoğan söz verdi, güvenlik görevlilerine, cami imamlarına, öğretmenlere, sağlıkçılara 3600 ek göstergeyi vereceğim diye. 3 yıl 2 ay geçti. Bir insan sözünü tutmazsa ne denir ona? Erdoğan kendisini neden bu pozisyonun içine sokuyor? Çünkü polise, öğretmene verecek parası yok.” iddiasında bulundu.

3600 ek gösterge nedir?

3600 ek gösterge memurların aylık ücretlerini, emekli olduktan sonraki maaşlarını ve emekli ikramiyelerini belirleyebilmek için gerekli olan önemli bir unsurdur. Ek göstergesinin yüksek olması emekli maaşının ve emekli ikramiyesinin de yüksek olması anlamına gelmektedir. Bu sebeple memurlar bulundukları unvanların 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedir.

Ek göstergesi 3600 olan bir devlet memuru ile 2500 olan bir devlet memurunun alacağı zam oranı ve maaş miktarı aynı değildir. 657 sayılı Devlet Kanunu'na bağlı olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu bu sebepten dolayı ek göstergelerinin artmasını beklemektedir.