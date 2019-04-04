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3600 ek gösterge son dakika Meclis'e geliyor! 3600 ek gösterge son durum

3600 ek gösterge artışının seçimlerden sonra ele alınacağı söylenmişti. Türkiye 31 Mart 2019 yerel seçimlerine gitti. Yerel seçim öncesi verilen 3600 ek gösterge sözü ile ilgili son dakika yeni bir açıklama var mı merak ediliyor. Soru şu: 3600 ek gösterge ne zaman Meclis'e gelecek? 3600 ek gösterge son durum, polise 3600 ek gösterge en son haber, 3600 ek gösterge son durum nedir, 3600 ek gösterge son durum ne zaman verilecek, öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi kesinleşti, polise 3600 ek gösterge son dakika 2019, 3600 ek gösterge son durum kimleri kapsıyor, 3600 ek gösterge memur ya da emekli maaşları ne kadar artacak? 3600 ek gösterge son durum 2019 haberleri…

04 Nisan 2019 Perşembe 10:53
3600 ek gösterge son dakika Meclis'e geliyor! 3600 ek gösterge son durum

3600 ek gösterge artışının seçimlerden sonra ele alınacağı söylenmişti. Türkiye yerel seçime girdi ve seçim öncesi verilen 3600 ek gösterge sözü ile ilgili son dakika yeni bir açıklama var mı merak ediliyor. 3600 ek gösterge son durum, polise 3600 ek gösterge en son haber, 3600 ek gösterge son durum nedir, 3600 ek gösterge son durum ne zaman verilecek, öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi kesinleşti, polise 3600 ek gösterge son dakika 2019, 3600 ek gösterge son durum kimleri kapsıyor, 3600 ek gösterge son durum 2019 haberleri…

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimlerinde dile getirilen 3600 ek gösterge hakkında yeni açıkla geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan da dört meslek grubuna geçen seçimlerde vadedilen 3600 ek gösterge vaadinin seçim sonrasına kalacağına dair açıklama geldi. Seçim sonrası açıklama gelmedi fakat memurlar 3600 ek gösterge açıklaması bekliyor. 3600 ek gösterge son durum ne zaman çıkacak tarihi 3600 ek gösterge Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından daha önce açıklanan ikinci 100 günlük eylem planında da yer alıyor.

 

3600 ek gösterge nisan-mayıs ayında gelişmeler yaşanır

Bir televizyon programında soruları yanıtlayan Naci Bostancı “Seçimden sonra ilk olarak hangi düzenleme gündeme alınacak?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Personel reformu olması gerekiyor Türkiye'de. İnsanların 3600 ek göstergeyi bu kadar söylemelerin nedeni bir çıta atlama olarak görülmesinden bu kadar gündeme geliyor. Bunlar personel sistemi içerisinde değerlendirilecek konulardır. Nisan-Mayıs civarında bu gelişmeler yaşanır.” AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da geçtiğimiz hafta “Söz verdiğimiz her konunun arkasındayız” diyerek meclis takvimine uygun olması halinde tüm sözlerin yerine getirilmesi için yoğun çaba içinde olduklarını belirtmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yerel seçimler nedeniyle çalışmalarına 24 Şubat tarihinde ara vermişti. 9 Nisan'da tekrar çalışmaları başlatacak olan TBMM'nin gündeminde Türkiye için çok önemli konular var. Meclis gündeminde 3600 ek gösterge artışına ilişkin düzenlemenin önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.

3600 ek gösterge gelirse ne olacak?

3600 ek gösterge ile bu dört gruptaki memurların maaşlarını ve emekli aylıklarının hesaplanması halinde ne değişecek?

3600 ek gösterge memur ya da emekli maaşları ne kadar artacak?

- Öğretmen, polis, hemşire ve imamların maaşları 3600 ek göstergeye göre hesaplandığı takdirde, 25 yıllık bir hizmeti bulunan bir memur, 1/4 dereceden emekli olduğunda 2 bin 950 lira emekli aylığı alacak.

Örneğin hemşerilerin 2 bin 349 lira lan emekli aylığı 2 bin 950 lira olacak.

- Aynı derecede bulunan Öğretmenlerin ise 2 bin 417 lira olan emekli aylığı aynı şekilde 2 bin 950 lirada eşitlenecek.

- Polislerinde şu an 2 bin 517 lira olan emekli aylığı yine aynı şekilde 2 bin 950 lirada eşitlenecek. Ek göstergelerin değişmesinde hizmet süresi de fark edecek. Örneğin 30 yıl hizmeti bulunup ek göstergesi 3600’e çıkarılanların emekli aylığı da farklı bir şekilde artacak.

- Yine hizmet oranlarına bağlı olarak, 25 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkarılanların emekli aylıkları 2 bin 352 liradan 2 bin 950 liraya; Ayrıca, 30 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e yükseltilenlerin emekli aylıkları da 2 bin 510 liradan 3 bin 147 liraya çıkarılacak.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 10:53
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