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3600 ek gösterge son dakika haberleri: 3600 ek gösterge engellilere de verilecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafında 2018’de polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerine 3600 ek gösterge vereceği sözünü açıklamıştı. 31 Mart yerel seçimleri öncesi Başkan Erdoğan, Meclis’in açılmasıyla birlikte TBMM’nin ilk gündem maddeleri arasında 3600 ek gösterge artışının olacağını duyurmuştu. 3600 ek gösterge artışının polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileriyle sınırlı kalmaması engelli vatandaşlar başta olmak üzere tüm kamu çalışanlarını kapsamalı çağrıları da yapılıyor. Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? Melis’ten 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge engellilere de verilecek mi? 3600 ek göstergede son durum ne? İşte 3600 ek gösterge artışı haberleri.

19 Ekim 2019 Cumartesi 08:51
3600 ek gösterge son dakika haberleri: 3600 ek gösterge engellilere de verilecek mi?

3600 ek gösterge son dakika gelişmesi var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafında 2018’de polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerine 3600 ek gösterge vereceği sözünü açıklamıştı. 31 Mart yerel seçimleri öncesi Başkan Erdoğan, Meclis’in açılmasıyla birlikte TBMM’nin ilk gündem maddeleri arasında 3600 ek gösterge artışının olacağını duyurmuştu. 3600 ek gösterge artışının polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileriyle sınırlı kalmaması engelli vatandaşlar başta olmak üzere tüm kamu çalışanlarını kapsamalı çağrıları da yapılıyor. Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? Melis’ten 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge engellilere de verilecek mi? 3600 ek göstergede son durum ne? İşte 3600 ek gösterge artışı haberleri.

3600 ek göstergeye ilişkin yasanın Mecliste kabul edilmesi durumunda pek çok memurun maaş, emekli maaşı ve emekli ikramiyelerinde artış olacak. Geçtiğimiz gün mecliste söz alan CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafında 2018’de polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerine 3600 ek gösterge vereceği sözünü açıklamıştı. Fakat geçtiğimiz yasama yılında Plan ve Bütçe Komisyonu’nda defalarca önerge vermemize rağmen önergelerimiz AK Parti ve MHP’li üyelerce reddedilmiştir. Bu haksızlığın giderilmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş katıldığı bir canlı yayın programında 3600 ek gösterge yasası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Numan Kurtulmuş, "Büyük bir mali yükü de getiren bir durum. O da belki şimdi değil ama sonra gündeme alınıp değerlendirilebilecek bir konudur" ifadelerini kullanmıştı. 

3600 ek gösterge engellilere de verilecek mi?

Engelsiz Sağlık-Sen Genel Başkanı Kenan Önalan: Engelliler 15 yılda emekli olabiliyorlar ve emekli oldukları zaman geçim sıkıntısı yaşıyorlar. Engellilerin maliyetli bir yaşamı olduğu için emeklilik de ona göre planlanmalı. 3600 ek gösterge olduğu zaman 15 yıldan sonra emeklilik cazip olacaktır. Kadrolar boşalacak yerine başka engelli gelecektir"- "Devlette kota dolmak üzere. Engelliler birkaç yıl sonra istihdam edilemeyecek duruma gelecek. Yeni mezunlar iş bulma konusunda sıkıntı yaşayacak"

“3600 ek gösterge tüm kamu çalışanlarını kapsamalı"

Ek göstergenin tüm kamu çalışanlarına kademeli olarak verilmesi gerektiğini ifade eden Büro Memur-Sen Başkanı Metin Yılancı, "Devletin mali işlerini emanet ettiği Hazine ve Maliye Bakanlığı, adalet hizmetlerini üstlenen Adalet Bakanlığı, iç güvenliğimizi emanet ettiğimiz İçişleri Bakanlığı, ülkemizin savunmasını üstlenen Milli Savunma Bakanlığı, vatandaşlarımıza doğumundan ölümüne kadar hatta ölümünden sonra bile hizmet sunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ülkemizi yurt dışında temsil eden Dışişleri Bakanlığı, ülkemizin gençliğini ve yeni nesli yetişmesini üstlenen Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi devletin bel kemiğini oluşturan büro hizmet kolu çalışanları ek gösterge çalışması kapsamında olmalıdır. Ek göstergesi olmayan 105 bin civarında Yardımcı hizmetler sınıfında çalışan varken, onlardan bahsetmeyeceksin. Ek göstergesi olan çalışanın ek göstergesini daha da nasıl yükseltirim diye uğraşacaksın. Bunun kabul edilebilir bir yanı yoktur. Ek göstergenin tüm kamu çalışanlarına kademeli bir şekilde verilerek, tüm kamu çalışanlarını memnun edecek kapsayıcı bir çalışma olmalıdır. Toplumun değil çalışanların beklentisi vardır. Gerekli adımları attık bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 08:51
  1. Muğla
  2. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
  3. 3600 ek gösterge ne zaman verilecek?
  4. Melis’ten 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
  5. 3600 ek gösterge engellilere de verilecek mi?
  6. 3600 ek göstergede son durum ne?
  7. 3600 ek gösterge artışı haberleri

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