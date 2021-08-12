3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge son durum nedir?

3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşire gibi memurların maaşını direkt olarak etkileyecek olan 3600 ek göstergenin güncel durumu, bu meslek grubunda yer alan kişiler tarafından yakından takip ediliyor. İşte merak edilen haberin devamı…

3600 ek gösterge son durum nedir?

Memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranlarının görüşüldüğü toplu sözleşme için hükümet 12 Ağustos’ta teklifini sundu. Zam teklifi ile ilgili açıklamada bulunan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin “Biz bu sözleşme çerçevesinde konfederasyonlarımızın verdiği Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen'in tekliflerini değerlendirdiğimizde birkaç hususta düğümlendiğini görüyoruz. Bunlardan en önemlisi 3600 meselesidir. Biz 3600 meselesinin bu sözleşme süresi içinde çözülmesini benimsiyoruz. Bu teklifle ilgili Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar var. Devlet bu sorunu çözme konusunda gerekli çalışmaları yapacak, yapması gerekir.” Açıklamasında bulundu.