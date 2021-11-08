3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak? 3600 ek gösterge artışı ne zaman çıkar?

3600 ek gösterge başta olmak üzere asgari ücret zamı, EYT, emekli maaşlarına yapılacak zam başta olmak üzere vatandaşları yakından ilgilendiren konulardaki son gelişmeler bir hayli merak konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Kabine toplantısı bugün (8 Kasım Pazartesi) yapılacak. Türkiye’de gözler Kabine’de alınacak kararlara çevrildi. Toplantının gündeminde asgari ücret, 3600 ek göstergedeki son durum, EYT, fahiş fiyatlar, korona vakalarındaki son durumlar ve 3. doz aşılama var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından alınan kararlarla ilgili açıklama yapacak.

3600 ek gösterge ne zaman çıkar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde asgari ücret ve 3600 ek gösterge ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ettiklerini belirten Bakan Bilgin "İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini gündemden çıkartacak çalışma içindeyiz" demişti. Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili ise şu ifadeleri kullanmıştı: 3600 vaat olmaktan çıktı. Toplu Sözleşme metnine koyduk. Onu biz uygulamak zorundayız. Bakanlık bünyesinde çalışma grubu oluşturduk.

3600 ek gösterge son durum ne?

Memurları ilgilendiren 3600 ek gösterge meselesini bir temenni ve arzudan öte toplu sözleşme maddesi haline getirdiklerini anımsatan Bilgin, "Onu da çözüm sürecine koyduk. Şu anda Bakanlık bünyesinde çalışmalarını yapıyoruz. Kapsamı ne kadardır, hangi grupları ne kadar kapsayabiliriz, bunun maliyeti ne olur, bununla ilgili detaylı bir çalışma yapıyoruz. Arkasından farklı kamu kuruluşlarımızı ve sendikalarımızı toplayıp birlikte çalışacağız. O zaman kamuoyuna bu süreci nasıl yönettiğimizi açıkça ifade edeceğiz." ifadelerini kullandı.

3600 ek gösterge maaşları ne kadar olacak?

Ek göstergesi 2200 olan Emekli Sandığı’na tabi 25 yıl hizmeti bulunan bir memurun ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi sonucunda 3 bin 765 lira olan emekli aylığı 4 bin 723 liraya çıkıyor.

Dolayısıyla emekli aylığında 957 lira artış oluyor. Aynı durumda 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 4 bin 16 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 liraya yükseliyor ve 1.021 lira bir artış oluyor. Ek göstergesi 3000 ve 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi halinde 3 bin 873 lira olan emekli aylığı 4 bin 723 liraya çıkıyor. Dolayısıyla emekli aylığında 849 lira artış oluyor. Aynı durumda 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 4 bin 132 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 liraya çıkıyor ve 906 lira bir artış oluyor.

Emekli ikramiyesinin tutarının hesaplanması yönünden bütün memurlar aynı mevzuata tabi. Örneğin; ek göstergesi 2200 ve 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi sonucunda 125 bin 530 lira olan emekli ikramiyesi 157 bin 444 liraya çıkıyor. Dolayısıyla emekli ikramiyesinde 31 bin 913 lira artış oluyor. Aynı durumda 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 150 bin 636 lira olan emekli ikramiyesi 188 bin 933 liraya çıkıyor ve 38 bin 296 lira bir artış oluyor.

Ek göstergesi 3000 olan 25 yıl hizmeti bulunan bir memurun ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi halinde 129 bin 126 lira olan emekli ikramiyesi 157 bin 444 liraya çıkıyor. Dolayısıyla emekli ikramiyesinde 28 bin 318 lira artış oluyor. Aynı durumda 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 154 bin 951 lira olan emekli ikramiyesi 188 bin 933 liraya yükseliyor ve 33 bin 981 lira bir artış oluyor.

Ek gösterge 3600 tartışmalarının önemli bir konusu da memur maaşları, emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde meydana getirdiği değişiklik. Ek gösterge, artışıyla birlikte özellikle emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarını artıyor.

Sadece öğretmen, imam-hatip, polis ve öğretmenlerin ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi, kamu yönetiminde bürokratik bazı dengeleri de etkileyecektir. Memurlardan il müftüsü 3600, il müftü yardımcısı ve ilçe müftüsü 3000, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Daire Başkanları ile diğer birinci sınıf Emniyet müdürleri 3600, diğer Emniyet müdürleri 3000, uzman tabip, tabip, diş hekimi 3600, yönetici konumunda olan şube müdürü 2200 ek gösterge rakamlarından yararlanıyor.