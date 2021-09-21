3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge kime verilecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuşmasında 3600 ek gösterme sorununa değinerek, meselenin bu sözleşme sürecinde çözülmesini istediklerini "3600 meselesinin bu sözleşme sürecinde çözülmesini istiyoruz." mesajını verdi. Bakan Vedat Bilgin 3600 ek gösterge sorununun çözümü konusunda şunları söyledi: “3600 meselesinin bu sözleşme süreci içerisinde çözülmesi gerektiği görüşünü benimsiyoruz. Bu teklifi kabul ediyoruz. Bu teklifle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama var. Bu çerçevede devlet bu sorunu çözme konusunda gerekli çalışmaları yapacak, yapması gerekir. Diğer bir mesele, sözleşmeli personel meselesidir. Orada da sözleşmeli personelin haklarının yeniden düzenlenmesi, kamu personelinin haklarına sahip olunması konusunda bir teklif var. Bu teklif konusunda da benzer bir yaklaşıma sahip olduğumuzu altını çizmek isterim.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2018’de AK Parti’nin seçim beyannamesini açıklandığı toplantıda, “Değerli kardeşlerim önemli bir konuya geliyorum. Burayı hassas dinleyelim. Polis, öğretmen, hemşire, din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600’e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği gidermiş olacağız” demişti. 3600 ek gösterge artışı son olarak 6. toplu sözleşme görüşmelerinde masaya yatırıldı.

Posta’dan Ekrem Sarısu 3600 ek gösterge artışı ile memur ve emekli maaşları ile ikramiyelerin ne kadar olacağını yazdı. İşte Ekren Sarısu’nun 3600 ek gösterge artışı ile maaşlara yapılacak zamlar.

3600 ek göstergeli maaşlar ne kadar olacak?

Ek göstergesi 2200 olan Emekli Sandığı’na tabi 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesi 3600’e çıkarsa 3 bin 765 lira olan emekli aylığı 4 bin 723 liraya çıkacak. Dolayısıyla emekli aylığında 957 lira artış oluyor. Aynı durumda 30 yıl hizmeti olan memurun ise 4 bin 16 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 liraya çıkacak ve 1.021 lira bir artış olacak. Ek göstergesi 3000 ve 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesi 3600’e yükselirse 3 bin 873 lira olan emekli maaşı 4 bin 723 liraya çıkacak. Yani 849 lira artış olacak. Aynı durumda 30 yıl hizmeti olan memurun ise 4 bin 132 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 liraya yükselecek ve 906 lira bir artış olacak.

3600 ek gösterge ikramiyeleri ne kadar?

Emekli ikramiyesinin hesaplanması yönünden bütün memurlar aynı mevzuata tabi. Örneğin; ek göstergesi 2200 ve 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesi 3600’e yükselirse 125 bin 530 lira olan ikramiyesi 157 bin 444 liraya çıkacak. Yani 31 bin 913 lira artış olacak. Aynı durumda 30 yıl hizmeti olan memurun ise 150 bin 636 lira olan emekli ikramiyesi 188 bin 933 liraya çıkara 38 bin 296 lira bir artış gerçekleşecek. Ek göstergesi 3000 ve 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi neticesinde 129 bin 126 lira olan emekli ikramiyesi 157 bin 444 liraya yükselecek. Hizmet 30 yılsa bu kez ikramiye 34 bin lira aratarak 188 bin 933 liraya çıkacak.

3600 ek gösterge artışı kime verilecek?

Sadece öğretmen, imam-hatip, polis ve öğretmenlerin ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi, kamu yönetiminde bürokratik bazı dengeleri de etkileyecektir. Memurlardan il müftüsü 3600, il müftü yardımcısı ve ilçe müftüsü 3000, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Daire Başkanları ile diğer birinci sınıf Emniyet müdürleri 3600, diğer Emniyet müdürleri 3000, uzman tabip, tabip, diş hekimi 3600, yönetici konumunda olan şube müdürü 2200 ek gösterge rakamlarından yararlanıyor. Bu nedenle 3600 ek gösterge verilirken hiyerarşik dengeler ve hizmet sınıflarındaki diğer unvanların da ek göstergeleri gözden geçirilmeli ve hakkaniyet kuralları çerçevesinde uygulama genişletilmeli. Ya da Yardımcı hizmetler sınıfı da dahil olmak üzere yükseköğretim mezunu bütün memurlar için en düşük ek gösterge 3600 olarak belirlenmelidir.