Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri için sözü verilen 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son dakika gelişmesi. Meclis tatile giriyor. 3600 ek gösterge bekleyen binlerce kişi 3600 ek gösterge son durum ne olduğunu merak ediyor. 18 Temmuz Perşembe son dakika 3600 ek gösterge haberleri.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yaptığı açıklamalarda TBMM’den geçen Torba Yasası’nın neleri içerdiğini, 3600 ek gösterge maddesinin olmadığını dile getirdi. Faik Öztrak 3600 ek gösterge artışına ilişkin şunları söyledi: “Bu Torba Yasa’ya bakıyorum vatandaş için, sıkıntı içinde olan, tenceresi boş olan vatandaş için yapılmış hiçbir şey yok. Bu Torba Yasa’da bazı devlet memurları için 3600 ek gösterge yok. Bu Torba Yasada Emeklilikte Yaşa Takılanların sorunları halledilmiyor. Bu Torba Yasa’da gerçekten asgari ücretle artık geçinemeyen vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak bir takım vergi düzenlemeleri de yok”