3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge Meclis’ten ne zaman çıkacak?

Hükümet ve Memur-Sen, 3600 ek gösterge gündemiyle bir araya gelecek. Kamu çalışanlarının büyük bir heyecanla beklediği 3600 ek göstergede son viraja girilmiş durumda. Yüz binlerce kamu çalışanının merakla yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç hızlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bir süredir Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda yürüttüğü düzenleme, şekillenmeye başladı. Memur maaşlarına, emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerine etki edecek düzenlemenin görüşüleceği ilk değerlendirme toplantısı yarın yapılacak.

3600 ek gösterge Meclis’e ne zaman gelecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında ve Bakanlığın ev sahipliğindeki toplantıya, Memur-Sen yönetiminin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yetkilileri katılacak.

3600 ek gösterge düzenlemesine dair sunumunun yapılacağı toplantıda, Memur-Sen'in görüşlerinin de alınması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada, 3600 ek gösterge düzenlemesinin mayıs ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geleceğini söylemişti.

3600 ek göstergenin çıkması ne işe yarayacak, maaşları nasıl etkileyecek?

Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması

anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "3600 ek gösterge konusunda kararlılığımız var. Bu kararlılığımızla emeklilerimiz çok huzurlu bir ortama kavuşacak." diye konuştu. Erdoğan, "(3600 ek gösterge düzenlemesi ile) Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi çalışanlarımızın ve emeklilerimizin haklarında iyileştirmeler sağlanacaktır." demişti.

3600 ek gösterge nedir?

3600 ek gösterge devlet memurlarının aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli rol oynar. Devlet memurlarının ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması anlamına geliyor. Bu sebepten dolayı memurlar bulundukları unvanların birinci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını talep ediyorlar. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve daha fazla emekli ikramiyesi alır.