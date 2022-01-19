3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge konusunda 2022 yılında önemli adımların atılması bekleniyor. 3600 ek göstergenin kimin maaşını nasıl etkileyeceği ise merak konusu. 3600 ek gösterge emekli maaşlarını etkileyecek mi?

3600 ek gösterge kim ne kadar maaş alacak? 3600 ek gösterge maaşları nasıl etkiler?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında 3600 ek gösterge konusunda açıklama yaptı. Bakan Bilgin, "3600 toplu sözleşme maddesi haline getirildi. Bir önceki seçimde Sayın Cumhurbaşkanımız gündeme getireceğini söylemişti. Artık söylem olmaktan çıkardık. Geri dönüşü yok artık. Kanun hükmündedir. Bakanlık içinde çalışmalarımızı yaptık. Esas düzenlemeyi 3600 ek gösterge emekliliklerinde yapıyor. Yıllar içinde daha da artan farklılaşma var. Bakanlık içinde çalışma tamamlandı bitti. Sendikalarımızla müzakere edeceğiz. Kamunun diğer kuruluşlarıyla onlarla müzakere edeceğiz. Meclis'e ilk 6 ay içinde en geç Mayıs-Haziran'da intikal ettiririz. Bu yıl içinde tamamlanacak” dedi.

Bu açıklamanın ardından pek çok kişi ise 3600 ek göstergenin maaşlara nasıl yansıyacağını araştırmaya başladı. Hürriyet yazarı Noyan Doğan köşesinde 3600 ek gösterge konusuna değindi. Noyan Doğan'ın kaleme aldığı yazı şöyle: Geçmişte yapılan düzenleme ile öğretmen ve polislerin ek göstergeleri diğer memurlara göre düşük tutulmuştu. Polis, uzman jandarma ve erbaşların ek göstergeleri 3000’e çıkartıldı ama 3600 ek gösterge hakkı verilmedi. Ek gösterge düşük kaldığından öğretmen ve polisler emekli olamıyor ve yüksek emekli maaşı, emekli ikramiyesi alamıyor.

Öğretmenler yıllardır ek göstergelerinin 3600’e çıkarılmasını bekliyor. Bugün için öğretmenlerin derecesine göre ek göstergeleri 450 ila 3000 arasında değişiyor ve en yüksek gösterge 3000. Yapılacak yeni düzenleme ile 2200 ve 3000 olan ek gösterge 3600’e çıkartılacak.

3600 ek gösterge konusu memur ve emeklilerinin 2022-2023 mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşmede gündeme gelmiş ve toplu sözleşmenin maddesi haline getirilmişti. Düzenlemenin de 2022 yılı içinde yapılacağı da ortaya konmuştu. Son gelişmeler ışığında da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3600 ek gösterge hakkı için çalışmalarda sona geldi. Bundan sonrası sendikalarla ortaklaşa görüşülecek ve 2022’nin ilk yarısında konu Meclis gündemine gelecek.

Yapılan çalışmaların odak noktasında emekliler var. Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı, devlet memurlarının çalışırkenki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor.

Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor. Yüksekokul bitiren, sınava giren ve yeterlilik sınavına göre atanan memurların ek göstergeleri 3600’a kadar çıkabiliyor. Maaşları, emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları da artıyor. Ayrıca bu şartlardaki memurların en düşük ek göstergesi öğretmen ve polislerden çok daha yüksek oluyor.

BAŞKA HANGİ MESLEK GRUPLARI VAR?

Bu konuda şu bilgiyi paylaşayım; düne kadar ek göstergenin sadece öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis ve yönetici konumunda olan memurları ve bu pozisyondan emekli olanları kapsayacakken diğer meslek gruplarını da kapsaması gündemde. Düzenlemeyle memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek ve meslek gruplarındaki kademeler değişecek.

Ek gösterge sadece maaşları değil asıl emekli ikramiyesini ve emekli maaşlarını olumlu yönde etkileyecek; özellikle de 2008 öncesi memuriyete başlayanlar için... Şöyle ki; 3600 ek gösterge hakkı tanındığında, emeklilerin aylıkları 790 lira ile 840 lira arasında bir artış yaratacak. Ek gösterge emekli ikramiyelerine ise 17.500 lira ile 28 bin lira arasında etki edecek. Mesela, 30 yıllık bir hizmeti olan memurun emekli ikramiyesinde 24 bin liraya yakın bir artış olacak.