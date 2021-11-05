3600 ek gösterge hangi grupları kapsayacak? 3600 ek gösterge kime vuracak?

3600 ek gösterge ile ilgili son dakika haberleri güncel olarak takip ediliyor. Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisi başta olmak üzere yaklaşık 1.6 milyon kamu personelinin beklediği 3600 ek gösterge ile birlikte maaşlar da yükselme olacak.

3600 ek gösterge hangi grupları kapsayacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin 3600 ek gösterge konusunda yaptığı açıklamada hangi grupları ne kadar kapsayabiliriz, bunun maliyeti ne olur, bununla ilgili detaylı çalışma yapıyoruz.” dedi. Bakan Bigin 3600 ek gösterge ile ilgili ise "Çözüm servisine koyduk. Bakanlıkta çalışıyoruz" dedi. 3600 ek gösterge, dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600'e çıkacak. 3600 ek göstergenin yükselmesi hem maaşlara hem de emekli ikramiyelerine bir hayli yansıyacat.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge ve sözleşmeli çalışanlar konusunun 2022 yılı içerisinde tamamlanarak hayata geçirileceğini bildirdi.

3600 ek gösterge nedir?

Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.

3600 ek gösterge maaşları ne kadar olacak?

Ek göstergesi 2200 olan Emekli Sandığı’na tabi 25 yıl hizmeti bulunan bir memurun ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi sonucunda 3 bin 765 lira olan emekli aylığı 4 bin 723 liraya çıkıyor. Dolayısıyla emekli aylığında 957 lira artış oluyor. Aynı durumda 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 4 bin 16 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 liraya yükseliyor ve 1.021 lira bir artış oluyor. Ek göstergesi 3000 ve 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi halinde 3 bin 873 lira olan emekli aylığı 4 bin 723 liraya çıkıyor. Dolayısıyla emekli aylığında 849 lira artış oluyor. Aynı durumda 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 4 bin 132 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 liraya çıkıyor ve 906 lira bir artış oluyor.

Emekli ikramiyesinin tutarının hesaplanması yönünden bütün memurlar aynı mevzuata tabi. Örneğin; ek göstergesi 2200 ve 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi sonucunda 125 bin 530 lira olan emekli ikramiyesi 157 bin 444 liraya çıkıyor. Dolayısıyla emekli ikramiyesinde 31 bin 913 lira artış oluyor. Aynı durumda 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 150 bin 636 lira olan emekli ikramiyesi 188 bin 933 liraya çıkıyor ve 38 bin 296 lira bir artış oluyor.

3600 ek gösterge emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

Ek göstergesi 3000 olan 25 yıl hizmeti bulunan bir memurun ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi halinde 129 bin 126 lira olan emekli ikramiyesi 157 bin 444 liraya çıkıyor. Dolayısıyla emekli ikramiyesinde 28 bin 318 lira artış oluyor. Aynı durumda 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 154 bin 951 lira olan emekli ikramiyesi 188 bin 933 liraya yükseliyor ve 33 bin 981 lira bir artış oluyor.

Ek gösterge 3600 tartışmalarının önemli bir konusu da memur maaşları, emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde meydana getirdiği değişiklik. Ek gösterge, artışıyla birlikte özellikle emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarını artıyor.