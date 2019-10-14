3600 ek gösterge artışı ile birlikte özellikle emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarında ciddi bir artış söz konusu oluyor. 3600 ek gösterge 2200’den 3600’e çıkması durumunda emekli maaş artışı 650 lira olurken emekli ikramiyeleri ise 32 bin liraya kadar çıkıyor. Ek gösterge 3000’den 3600’e çıkması durumunda ise emekli maaş artışı 550 TL, emekli ikramiyesi ise yaklaşık 21 bin TL olacak.

Polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireler başta olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olan çok sayıda memur 3600 ek gösterge yasasının Meclis’e gelmesini ve Meclis’ten geçmesini bekliyor. Ek gösterge emekli sandığı statüsünden emekli olanların aylıklarının hesabında esas alınan bir unsurdur. 4A statüsünden emekli olanlar için 3600 ek gösterge ilgilendirmiyor.

3600 ek gösterge emekli nasıl olur

SSK(4A), BAĞ-KUR(4B), Emekli Sandığı(4C) ve diğer sigorta kapsamında olan kadın ve erkeklerin yaş haddinden emekli olabilmeleri için öncelikle sigorta başlangıcı 08.09.1999 tarihinde ve öncesinde, 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 prim gününü tamamlamış olmaları gerekmektedir. İkinci olarak da 31.12.2011 tarihinden önce 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 iş günü primini dolduranlar; erkeklerde 55 yaş, kadınlarda ise 54 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar. 08.09.199 tarihinden önce girişi olmayanların 3600 günden emekli olmaları mümkün değildir. Ayrıca 31.12.2011 tarihine kadar prim gününü doldurmamış olan erkekler 59, kadınlar ise 58 yaşında 3600 gün üzerinden emekliliğe hak kazanırlar. Eğer kişinin sigorta girişi 08.09.1999 tarihinden sonra ise 3600 prim gününden emekli olmaları bir işlerine yaramaz. Ancak, 3600 gün şartı, 08.09.1999'dan sonra işe girenler için 4500, 01.05.2008 gününden sonra işe girenler için 5400 olarak uygulanır

3600 günde emekli olma şartları (erken ve kadınlar için)

1-En az 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olma,

2-En az 3600 gün prim ödemiş olmak,

Aşağıda ilk sigorta başlangıç tarihinizden itibaren 15 yıl ve 3600 günü tamamlamış olduğunuz tarihe göre yaş şartlarına bakabilirsiniz.

24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında

24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 57 yaşında

3.24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 58 yaşında

24.05.2011-23.05.2014 tarihleri arasında yerine getirenler 59 yaşında

24.05.2014 tarihinden sonra yerine getirenler 60 yaşında 3600 günden emeklilik

Kadınlar için ise,

1-En az 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olma,

2-En az 3600 gün prim ödemiş olmak,

Aşağıda ilk sigorta başlangıç tarihinizden itibaren 15 yıl ve 3600 günü tamamlamış olduğunuz tarihe göre yaş şartlarına bakabilirsiniz.

24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 52 yaşında

24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 54 yaşında

3.24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında

24.05.2011 tarihinden sonra yerine getirenler 58 yaşında.