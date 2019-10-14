0553 313 94 23

3600 ek gösterge emekli nasıl olur

3600 ek gösterge artışı ile birlikte özellikle emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarında ciddi bir artış söz konusu oluyor. 3600 ek gösterge 2200’den 3600’e çıkması durumunda emekli maaş artışı 650 lira olurken emekli ikramiyeleri ise 32 bin liraya kadar çıkıyor. Ek gösterge 3000’den 3600’e çıkması durumunda ise emekli maaş artışı 550 TL, emekli ikramiyesi ise yaklaşık 21 bin TL olacak. Peki 3600 günle emekli nasıl olunur?

14 Ekim 2019 Pazartesi 13:39
3600 ek gösterge emekli nasıl olur

3600 ek gösterge artışı ile birlikte özellikle emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarında ciddi bir artış söz konusu oluyor. 3600 ek gösterge 2200’den 3600’e çıkması durumunda emekli maaş artışı 650 lira olurken emekli ikramiyeleri ise 32 bin liraya kadar çıkıyor.  Ek gösterge 3000’den 3600’e çıkması durumunda ise emekli maaş artışı 550 TL, emekli ikramiyesi ise yaklaşık 21 bin TL olacak.

Polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireler başta olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olan çok sayıda memur 3600 ek gösterge yasasının Meclis’e gelmesini ve Meclis’ten geçmesini bekliyor. Ek gösterge emekli sandığı statüsünden emekli olanların aylıklarının hesabında esas alınan bir unsurdur. 4A statüsünden emekli olanlar için 3600 ek gösterge ilgilendirmiyor. 

3600 ek gösterge emekli nasıl olur

SSK(4A), BAĞ-KUR(4B), Emekli Sandığı(4C) ve diğer sigorta kapsamında olan kadın ve erkeklerin yaş haddinden emekli olabilmeleri için öncelikle sigorta başlangıcı 08.09.1999 tarihinde ve öncesinde, 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 prim gününü tamamlamış olmaları gerekmektedir. İkinci olarak da 31.12.2011 tarihinden önce 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 iş günü primini dolduranlar; erkeklerde 55 yaş, kadınlarda ise 54 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar. 08.09.199 tarihinden önce girişi olmayanların 3600 günden emekli olmaları mümkün değildir. Ayrıca 31.12.2011 tarihine kadar prim gününü doldurmamış olan erkekler 59, kadınlar ise 58 yaşında 3600 gün üzerinden emekliliğe hak kazanırlar. Eğer kişinin sigorta girişi 08.09.1999 tarihinden sonra ise 3600 prim gününden emekli olmaları bir işlerine yaramaz. Ancak, 3600 gün şartı, 08.09.1999'dan sonra işe girenler için 4500, 01.05.2008 gününden sonra işe girenler için 5400 olarak uygulanır

3600 günde emekli olma şartları (erken ve kadınlar için)

1-En az 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olma,

2-En az 3600 gün prim ödemiş olmak,

Aşağıda ilk sigorta başlangıç tarihinizden itibaren 15 yıl ve 3600 günü tamamlamış olduğunuz tarihe göre yaş şartlarına bakabilirsiniz.

24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında

24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 57 yaşında

3.24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 58 yaşında

24.05.2011-23.05.2014 tarihleri arasında yerine getirenler 59 yaşında

24.05.2014 tarihinden sonra yerine getirenler 60 yaşında 3600 günden emeklilik
Kadınlar için ise,

1-En az 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olma,

2-En az 3600 gün prim ödemiş olmak,

Aşağıda ilk sigorta başlangıç tarihinizden itibaren 15 yıl ve 3600 günü tamamlamış olduğunuz tarihe göre yaş şartlarına bakabilirsiniz.

24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 52 yaşında

24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 54 yaşında

3.24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında

24.05.2011 tarihinden sonra yerine getirenler 58 yaşında.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 13:39
  1. 3600 ek gösterge emekli nasıl olur
  2. 3600 günle emekli nasıl olunur?
  3. 3600 ek gösterge şartları
  4. 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor
  5. 3600 ek gösterge önlisans mezunlarını kapsıyor mu
  6. 3600 ek gösterge nedir
  7. 3600 ek gösterge ne demek
  8. 3600 ek gösterge kimler alır
  9. öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi kesinleşti
  10. 3600 ek gösterge son durum kimleri kapsıyor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    18 yaşın altındakilere sigorta geçerli mi?
    1. 18 yaşın altındakilere sigorta geçerli..
    2. Türkiye'ye tehditler savurmuştu! O..
    3. İstanbul'da zincirleme trafik kazası!..
    4. Fransa’dan küstah çağrı
    5. 3600 ek gösterge emekli nasıl olur
    6. Arap Birliği'nde 'Barış Pınarı'..
    7. Hulusi Akar'dan İyi Parti sürprizi
    8. Bu fotoğraf korku saldı! Fransa'da..
    9. NATO'dan yeni Türkiye açıklaması
    10. 3600 ek gösterge ne oldu? 3600 ek..
    11. Gül'den çok sert 'Harekat' açıklaması
    12. Barış Pınarı Harekatı'nda sıcak..
    13. Bomba iddia! Ozan Tufan Premier Lig..
    14. Kayseri'deki yol uygulamasında..
    15. Abdulkadir Selvi, Barış Pınarı..
    16. Afganistan ve Suriye uyruklu onlarca..
    17. Fenerbahçe'de rota tekrardan Kolarov!
    18. Fransa, Suriye'deki askeri ve sivil..
    19. Kaynak Holding'in kurucusu FETÖ'den 15..
    20. Hudut bilmezler
    21. Venezuela’dan Barış Pınarı Harekatı..
    22. Yemek yemeyen çocuklar
    23. Yeni Çorumspor fırtınası devam ediyor!..
    24. Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı..
    25. Milli sporculardan Mehmetçik'e destek
    26. Damadı Rum, kızı Rum dergisine kapak
    27. ABD'den sonra ilk kez Türkiye'de..
    28. Avrupa’nın göbeğinde rezalet! Terör..
    29. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili çok..
    30. 5,8'in ardından İstanbul'da korkutan..
    Skandal açıklamaların nedeni anlaşıldı! Mustafa Akıncı’nın karısı ABD’ye çalışıyor
    Skandal açıklamaların nedeni anlaşıldı! Mustafa Akıncı’nın karısı ABD’ye çalışıyor
    Erdoğan'ın çağrısıyla başlaşmıştı! O il merkez oluyor
    Erdoğan'ın çağrısıyla başlaşmıştı! O il merkez oluyor
    Esed'in harekete geçtiği yönündeki iddia sonrası kritik uyarı: TSK bunu yapmak zorunda yoksa felaket olur
    Esed'in harekete geçtiği yönündeki iddia sonrası kritik uyarı: TSK bunu yapmak zorunda yoksa felaket olur
    Üç ülke ayağa kalktı! ABD ve Fransa ülkemizden defol
    Üç ülke ayağa kalktı! ABD ve Fransa ülkemizden defol
    Merkel'den Türkiye'ye küstah çağrı
    Merkel'den Türkiye'ye küstah çağrı

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2019
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!
    Şimdi PKK düşünsün! TSK'dan dikkat çeken sevkiyat
    Şimdi PKK düşünsün! TSK'dan dikkat çeken sevkiyat