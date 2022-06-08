3600 ek gösterge emekli aylığı ve ikramiyeleri ne zaman zamlanacak? Ek gösterge artışı son dakika:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce müjdesini verdiği 3600 ek gösterge artışı nihayete erdi. Öğretmen, polis, sağlık çalışanı ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3000'den 3600'e yükseltilmesi sözü verilmesine karşın düzenlemenin kapsamı tüm memurları içerecek şekilde genişletildi.

Ek göstergeleri 600 puan artan memurlar hangileri?

Hayata geçirilecek olan 3600 ek gösterge düzenlemeyle, birinci derece memur olmak kaydıyla tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek.

Hangi meslek gruplarının ek göstergesi 3600 oldu?

Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisinin yanı sıra avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/jandarma, matematikçi, istatistikçi gibi 3000 ek göstergeli tüm kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin ek göstergeleri de 3600'e çıkarılacak.

3600 ek gösterge emekli aylığı ve ikramiyeleri ne zaman zamlanacak?

3600 ek gösterge artışına ilişkin düzenlemenin detayları netleşti. Buna göre, Emekli aylığı ve ikramiyeleri, gelecek ay ve 2023'ün ocak ayında memur maaşlarına yapılacak zamla daha da artacak.

2200 ek göstergeli, 4 yıllık üniversite mezunu emekli maaşları, emekli ikramiyeleri ne kadar olacak?

2200 ek göstergeli, 4 yıllık yükseköğrenim mezunu hemşire ve din görevlileri ise yüzde 25 artışla emekli aylıklarında 1391 lira, emekli ikramiyelerinde 50 bin 150 lira ilave ödeme alacak.

Ek göstergesi 3600'e çıkan ve 30 yıllık çalışan memur aylığı ne kadar, emekli ikramiyesi ne kadar artacak?

Ek göstergesi 3600'e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memurun emekli aylığı 1234-1391 lira, emekli ikramiyesi ise 44 bin 500-50 bin 150 lira arasında artacak.

3000 ek göstergeli öğretmen, sağlık çalışanı, din görevlisi emekli aylığı emekli ikramiyesi ne kadar artacak?

Birinci derece ve 3000 ek göstergeli öğretmenin, sağlık çalışanının ve din görevlisinin emekli aylığı 5 bin 627 liradan 6 bin 861 liraya, emekli ikramiyesi ise 202 bin 909 liradan 247 bin 408 liraya yükselecek. Böylece söz konusu kamu görevlilerinin emekli aylıkları ile ikramiyeleri yüzde 22 artacak.