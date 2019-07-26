3600 ek gösterge çıktı mı? 3600 ek gösterge artışı ne zaman çıkacak?

Seçimlerden önce vaadedilen konuların arasında yer almaktaydı 3600 ek gösterge artışı. Binlerce polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirenin merakla beklediği ek gösterge artışı ne zaman çıkacağını, 3600 ek gösterge yasasının Meclis’ten çıkıp çıkmadığını her daim araştırıyordu. 31 Mart yerel seçimleri için çalışmalarına ara veren Meclis, nihayet 23 Haziran seçimleri sonrası çalışmalarına başladı. Seçimler sonrası gözler Meclis’e çevrilmişti. Zira mahkum 3600 ek gösterge artışına ilişkin yasasının çıkması bekleniyordu. Son dakika Meclis karar verdi. Peki 3600 ek gösterge Meclis’ten ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge yasası yeni yasama dönemine mi kaldı?

3600 ek gösterge polis, öğretmen, din görevlisi, hemşire son dakika haberi. Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatil kararı önceki gün Resmi Gazete'de yayımlandı. 18 Temmuz'da düzenlenen TBMM Genel Kurulunda TBMM 'nin 1 Ekim tarihine kadar tatile girmesi kararı alındı. Tepki ile karşılanan tatil kararı önceki gün Resmi Gazete'de yayımlandı ve tatil kararı resmileşti. Bu karar sonrası binlerce öğretmen, din görevlisi, polis ve hemşire ile bunların yakınları 3600 ek gösterge yasası için yeni yasama yılını bekleyecek. 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesi seçim beyannamesinde yer alan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da seçim döneminde sözünü verdiği 3600 ek gösterge Meclisin kapanması nedeniyle 1 Ekim 'e ertelendi. Nafaka, emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), taşeron işçiler, meselesi de Ekim ayına ertelendi.