3600 ek gösterge çalışma programı nedir? 3600 ek gösterge son durum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3600 ek gösterge artışına ilişkin “Polislerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte hemşirelerimizin de 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan birisi budur” müjdesini vermişti. 3600 ek gösterge arışına ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Benim bildiğim bu konularla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yeni bir bilgi yok. Bu çalışmalar tamamlandığında biz de gereken bilgiyi veririz. Şu an da o konular üzerindeki çalışmalar devam ediyor" dedi.

3600 ek gösterge son durum ne?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçen günlerde yaklaşık 700 bin kamu işçisini kapsayan toplu sözleşmeyi imzaladıklarını anımsatarak, bunun özel sektör için de yol gösterici olduğunu söyledi. Bu ekonomik gücün, sosyal politika uygulamalarını kapsayıcı hale dönüştürme imkanını ortaya çıkardığına işaret eden Bilgin, 700 bin kamu işçisi ve memurlarla yaptıkları toplu sözleşmeler ile 3600 ek gösterge sorunu çözmek için başlattıkları çalışmanın bu imkanla ilgili olduğunu dile getirdi.

3600 ek gösterge ne zaman verilecek?

Yakın zamanda memurlarla da toplu sözleşme yaptıklarına değinen Bilgin, "Çok önemli bir kararı, memurlarla yaptığımız sözleşmeyle belirledik, sözleşme tutanağına geçirdik. Nedir o? 3600 ek gösterge sorunu. Bunu sözleşmeyle kayıt altına aldık. Bu sözleşme döneminde 3600'ü, bütün memurlar için ciddi bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Sözleşmemizle kayıt altına alındı. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz. Onun da çok önemli bir atılım olacağını düşünüyorum kamu çalışanları açısından." ifadesini kullandı.

3600 ek gösterge ile maaşlar ne kadar artacak?

Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz. Bu sebepten dolayı da bir süredir 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak.