3600 ek gösterge artışı son dakika açıklaması! Ek gösterge 2200 ve 3000’den 3600’e çıkarsa maaşlar ne olur?

3600 ek gösterge ile ilgili son dakika açıklaması Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’dan geldi. Yaklaşık 1.6 milyon kamu personelinin beklediği 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte 3600 ek göstergede son durum gelişmesi...

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ağrı Şubesi'nin il divan toplantısına katıldı. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Konukevi'ndeki toplantıda sendikalaşma süreci ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Yalçın, birbirinden önemli kazanımlar elde ettiklerini söyledi.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 ek gösterge ve 520 bin sözleşmeli konusuna da değinen Yalçın, "Sözleşme sürecinde 2 tane baba başlık 'bir yıl içerisinde tamamlanacaktır' denilerek karara yansıtmayı başardık. Bunlardan biri siyasi bir vaat olan 3600 ek gösterge. 3600 ek gösterge ve göstergeler yetkili konfederasyon Memur-Sen ile 2022 içerisinde çalışılacak, tamamlanacak ve hayata geçirilecektir diye karara yansıtmayı başardık. Bu çok önemlidir. Bir diğer sözleşmeliler konusu ki 520 bin sözleşmeliye tekabül ediyor. Sözleşmeliler konusunda 2022 içerisinde yetkili konfederasyon Memur-Sen ile çalışılacak, tamamlanacak ve çözüme kavuşturulacaktır. Bu da en az diğeri kadar kıymetlidir.

Cumhurbaşkanımızın 4 meslek grubu üzerinden kamuoyuna vadettiği 3600 ek gösterge, bir sınırlama koymaksızın ek göstergenin tamamı çalışılacak ve bir merdiven basamağı gibi aradaki adaletsizlik giderilecek şekilde bizimle yapılacak komisyon çalışmasıyla bir yıl içerisinde tamamlanmış olacak. Ne getirecek?" dedi ve şöyle devam etti:

3600 ek gösterge maaşlara ne kadar zam gelecek?

Ek göstergede yapılması beklenen düzenlemeyle gerçekleşecek artışlar, ortalama olarak şöyle;

Ek gösterge 2200’den 3600’e çıkarsa aylık net maaş artışı, emekli maaşı artışı ile emekli ikramiyesi şu şekilde olacak:

3600 ek gösterge aylık net maaş artışı: 32 lira

3600 ek gösterge emekli maaş artışı: 650 lira

3600 ek gösterge emekli ikramiyesi: 32 bin 210 lira

Ek gösterge 3000’den 3600’e çıkarsa maaşlara ne kadar zam gelecek?

3600 ek gösterge aylık net maaş artışı: -34 lira (34 lira azalma olacak)

3600 ek gösterge emekli maaş artışı: 550 lira

3600 ek gösterge emekli ikramiyesi: 20 bin 710 lira.