3600 ek gösterge artışı son dakika 3600 ek gösterge ne zaman çıkıyor?

3600 ek gösterge artışını son dakika olarak sayıları binleri bulan polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelerin yanında kamu kurum ve kuruluşlarında görevli milyonlarca kamu personelini yakından ilgilendiriyor. 3600 ek göstergenin ne zaman Meclise geleceği hakkında yeni bir detay daha ortaya çıktı. 3600 ek göstergenin Meclis’e ne zaman gelecek? 3600 ek gösterge ile maaşlara ne kadar artış yapılacak? Son dakika 3600 ek gösterge artışı emekli ikramiyeleri ve emekli maaşları zam oranları ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıklarına büyük oranda etkileyecek olan 3600 ek gösterge artışına ilişkin son dakika müjdesi bekleniyor. Emekli polis ek gösterge son dakika, 3600 ek gösterge, öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi kesinleşti, 3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak, 3600 ek gösterge şartları, 3600 ek gösterge son durum ne zaman verilecek, 3600 ek gösterge ne zaman verilecek son dakika, 3600 ek gösterge son durum kimleri kapsıyor? İşte detaylar. 3600 ek göstergenin ne zaman meclise geleceği sürekli olarak araştırılırken son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Binlerce öğretmenin yanında polisler, hemşireler ve din görevlileri ile beraber idarecileri kapsayan 3600 ek gösterge müjdesi 2018 yılının Mayıs ayında açıklanmıştı. Konu hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği 3600 ek gösterge kapsamında yeni taslağın hazırlandığı iddia edildi. Güneş Gazetesi'nin haberine göre; 3600 ek gösterge kapsamında şube müdürlerinin yanı sıra, il müdürleri, üniversite sekreterleri ve belediyelerde görevli daire başkanları ile beraber bölge müdürlerinin de eklendiği ifade edildi.

3600 ek gösterge ne zaman çıkıyor?

3600 ek göstergenin ne zaman Meclise geleceği hakkında yeni bir detay daha ortaya çıktı. 3600 ek göstergeyi kapsayan düzenlemenin 2019 yılı Ekim ayında Meclise gelmesi beklenmektedir. 3600 ek gösterge ise unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük ek göstergesi bulunan memuru alacağı zam ya da maaş miktarı farklılık göstermektedir. Ayrıca ek göstergelerin 2200'den 3 bine ve 3600 ek çıkarılması sayesinde polisler, öğretmenler, hemşireler, din görevlileri ve idarecilerin emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarına yüksek oranda artış yapılacak.

3600 ek gösterge artışı zam oranları

Yapılacak düzenleme kapsamında 25 yıl hizmeti olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıklarına yaklaşık 650 TL zam yapılacak. 30 yıl hizmeti bulunan kamu personelleri ise 696, 35 TL zam alacak. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesi ile beraber emekli ikramiyesinde de önemli artışlar yapılacak. 25 yıl hizmeti olanların emekli ikramiyesi ise 82 bin 345 TL'den 103 bin 279 TL'ye yükselecek. Diğer yandan emekli ikramiyeleri ise 20 bin 934 TL yükselecek. 30 yıl hizmeti olan emeklinin ikramiyesi ise 98 bin 814 TL'den 123 bin 935 TL'ye yükselecek. Hizmet süresi 35 yıl olanların emekli ikramiyesi ise 115 bin 283 TL'den 144 bin 591 TL'ye çıkacak.