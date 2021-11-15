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Ekonomi 3600 ek gösterge artışı memur maaşları ne kadar olacak?
Ekonomi

3600 ek gösterge artışı memur maaşları ne kadar olacak?

3600 ek gösterge ne zaman çıkar? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından pek çok kişi maaşların nasıl etkileneceğini araştırmaya başladı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son durum | 3600 ek gösterge maaşlar ne kadar olur?

Yeniakit Publisher
2021-11-15 17:02:00 -
3600 ek gösterge artışı memur maaşları ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması” programında 3600 ek gösterge konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz” dedi.

3600 ek gösterge artışı memur maaşları ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla 3600 ek gösterge konusunda çalışma yapıldığını ve ocak ayında Meslis'e getirileceğini belirtti.

3600 ek gösterge ile polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerinin maaşlarına düzenleme yapılacak. Maaşlar meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek. Öğretmen, polis ve din görevlilerinin maaşlarına yüzde 22, hemşire ile yükseköğretim mezunu olmayan din görevlilerin maaşlarına yüzde 25 zam yapılması bekleniyor.

3600 ek gösterge ile emekli maaşları da etkilenecek.  Ek göstergesi 2200 olan Emekli Sandığı’na tabi 25 yıl hizmeti bulunan bir memurun ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi sonucunda 3 bin 765 lira olan emekli aylığı 4 bin 723 liraya çıkacak. 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 4 bin 16 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 liraya yükselebilecek.

Ek göstergesi 3000 ve 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi ile 3 bin 873 lira olan emekli aylığı 4 bin 723 liraya çıkacak. 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 4 bin 132 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 TL olması hesaplanıyor. Kara sonrası 4300 lira aylık alan bir öğretmen ve polisin geliri ise 5250 lira olacak.

 

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