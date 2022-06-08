3600 ek gösterge: 2023 ocak ayına kadar emekli ve memur maaşlarında bir değişiklik olacak mı?

Milyonlarca emekli ve memurun meraklı gözlerle beklediği 3600 ek gösterge tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası ana hatlarının anlatıldığı 3600 ek gösterge artışından kimlerin yararlanacağı, ek gösterge artışı ile emekli aylıkları ve ikramiyelerinin ne kadar yükseleceği de netleşmiş oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin düzenlemeyi açıkladı. Buna göre, birinci derece memur olmak kaydıyla tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek. Ek göstergesi 3600'e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memurun emekli aylığı 1234-1391 lira, emekli ikramiyesi ise 44 bin 500-50 bin 150 lira arasında artacak.

2023 ocak ayına kadar emekli ve memur maaşlarında bir değişiklik olacak mı?

Memur ve emeklileri ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere zam ve enflasyon farkı alıyorlar. Hürriyet yazarı Noyan Doğan köşesinde "Ek gösterge düzenlemesi yapılana kadar memur ve emeklileri temmuz ayında maaş zammı ve üzerine enflasyon farkı alacaklar. Ayrıca 2023’ün başında da yine maaş zammı ve enflasyon farkı maaşlara yansıyacak. Bu kapsamda 3600 ek gösterge düzenlemesi sene başında maaş ve ikramiyelerde yukarı yönlü fark yaratacak." ifadelerine yer verdi.