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Spor 36 yaşındaki milli yıldız Serie A'ya gidecek mi?
Spor

36 yaşındaki milli yıldız Serie A'ya gidecek mi?

İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana, transfer hedefi olarak milli yıldız Burak Yılmaz'ı belirledi. Lille'de kazandığı şampiyonluk sonrası yeni bir denize yelken açmayı bekleyen Burak için gelecek günler transferin durumunu netleştirecek

Yeniakit Publisher
2022-01-22 13:24:00 - 2022-01-22 13:25:13
36 yaşındaki milli yıldız Serie A'ya gidecek mi?

İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana, transfer hedefi olarak Burak Yılmaz'ı belirledi.

İtalyan basınından Tuttomercato’da yer alan habere göre; Salernitana Sportif Direktörü Walter Sabatini'nin, tecrübeli futbolcuyu ana transfer hedeflerinden biri olarak düşündüğü aktarıldı.

Haberde, Burak Yılmaz'ın, ligde 21 maçta 13 gol atan takımın gol yükünü çözeceği ancak transferin de şu an için ütopya olarak görüldüğü belirtildi.

Öte yandan İtalyan ekibinin, Burak Yılmaz dışında Diego Costa ile de ilgilendiği ifade edildi.

Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 36 yaşındaki Burak Yılmaz, bu sezon forma giydiği 26 maçta 6 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koydu. Tecrübeli golcü, geçen sezon Lille ile şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza atmıştı.

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