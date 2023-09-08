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Ekonomi 36 ülkeden heyet gelecek! Kayseri'den dünyaya "kapı" aralayacaklar
Ekonomi

36 ülkeden heyet gelecek! Kayseri'den dünyaya "kapı" aralayacaklar

Yeniakit Publisher
2023-09-08 15:07:16 - 2023-09-08 15:07:16
36 ülkeden heyet gelecek! Kayseri'den dünyaya "kapı" aralayacaklar

KAPEX Anadolu Kapı, Pencere ve Aksesuarları Fuarı, sektörün lider firmaları ve nitelikli satın almacılarını bir araya getirecek. Peki fuara hangi ülkeler katılacak?

Çelik kapı üretim sektörünün dünyada yaklaşık 4,7 milyar dolarlık ticaret hacmi mevcut. Türkiye’nin aldığı yüzde 5,5'lik ihracat payının yüzde 8,6’sını ise Kayserili üreticiler gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda 13-16 Eylül tarihleri arasında Nobel Expo Fuarcılık A.Ş. tarafından KAPSİAD ve Kayseri OSB işbirliği ile düzenlenen KAPEX Anadolu Kapı, Pencere ve Aksesuarları Fuarı, sektörün lider firmaları ve nitelikli satın almacılarını bir araya getirecek.

Kapı üretiminin önemli merkezlerinden biri olan üretim ve ihracat şehri Kayseri’nin OSB Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek olan fuarda, yeni pazarlara ihracat fırsatlarının oluşturulması hedefleniyor.
Kapı ve pencere sektörünün en büyük fuarlarından biri olacak olan KAPEX Anadolu Kapı, Pencere ve Aksesuarları Fuarı; geniş ürün yelpazesi, yenilikçi tasarımları, kaliteli ürünleri, rekabetçi fiyatları ve ulaşım kolaylığı ile yapı sektöründe nitelikli bir ticaret platformu haline geliyor.

36 ülkeden profesyoneller buluşuyor

Fuarda aynı zamanda alım heyetleri kapsamında 36 ülkeden gelen alıcılar ağırlanırken katılımcı firmalar ile yabancı alıcılar arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek. B2B ikili iş görüşmeleri; Almanya, Azerbaycan, BAE, Bahreyn, Bosna Hersek, Cezayir, Dominik, Fas, Filistin, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, Irak, İsrail, Katar, Kazakistan, Kenya, Kosova, Kuveyt, Libya, Lübnan, Makedonya, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Rusya, Sırbistan, Slovenya, Sudan, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yunanistan’ dan gelen alıcı firmalar ile gerçekleşecek. KAPEX 2023’ te firmalar, geniş yelpazeye sahip ürünlerini sergileyecek.
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