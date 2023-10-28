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Kobi 36 ton kapasiteli tesiste ilk hasat
Kobi

36 ton kapasiteli tesiste ilk hasat

Yeniakit Publisher
2023-10-28 18:35:00 -
36 ton kapasiteli tesiste ilk hasat

Kütahya’nın Emet ilçesinde Ayşe Yağcıklı isimli girişimci kadın kurulumunu gerçekleştirdiği 36 ton üretim kapasiteli kültür mantarı üretim tesisinde ilk hasadı yaptı.

Yıllardır iş dünyasında üretim ve işletmecilik yapmayı hayal ettiğini belirten evli ve 2 çocuk annesi 40 yaşındaki Ayşe Yağcıklı, Emet Yeni Sanayi Sitesinde kurdukları kültür mantarı üretim tesisinin 60 metrekarelik ilk odasından yaklaşık 2,5 ton kültür mantarı elde ettiklerini söyledi.

Üretmenin ve hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Ayşe Yağcıklı,” Yaklaşık 35 gün önce başladığımız mantar üretim aşamasında ilk hasadımızı toplamaya başladık. Çok şükür ürünlerimiz sağlıklı bir şekilde gelişimini tamamladı. Şu an birinci fazdayız. Her şey çok güzel gidiyor” dedi.

“Yılda 36 ton mantar üretmeyi hedefliyoruz”

Üretim tesislerinin tam kapasite üretime geçtiğinde yılda 36 ton mantar üretmeyi hedeflediklerini ifade eden Yağcıklı,” Tabi bu dolaylı olarak istihdama da katkı sağlayacak. Şu an 6-7 arkadaşımız bizlere yardım ediyor. Onlarla birlikte çıktığımız yolda ilerlemeye devam ediyoruz. 230 metrekarelik dükkanımızda kurulan ve kurulacak olan 60’ar metrekarelik odalarda kültür mantarı üretimimizi sürdüreceğiz“ diye konuştu.

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