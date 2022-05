“36 aya 36 eser sığdırdık”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi tarafından 3 yıl boyunca yapılan hizmet ve yatırımları sıraladı. Başkan Pekyatırmacı, “36 ay 36 eser” temasıyla Konya ve Selçuklu’ya değer katan yatırımları tüm detayları ile anlattı. Pekyatırmacı, 2019-2022 yılları arasında Selçuklu’ya kazandırdırılan yatırımları “Birlikte Selçukluyuz” temalı 3 Yıl Değerlendirme Toplantısı ile kamuoyu ile paylaştı.

Yoğun katılım

Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşen 3 yıl değerlendirme toplantısına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Selman Özboyacı, Gülay Samancı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Sait Kıyak, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Selçuklu İlçe Müftüsü Bekir Derin, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Süleyman Savran, Selçuklu Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Mahalle Muhtarları, AK Parti İl ve İlçe Teşkilat Üyeleri, Selçuklu Belediyesi Meclis Üyeleri ve birim müdürleri katıldı.

Halka hizmet, hakk’a hizmettir

2019 yılında yapılan yerel seçimlerde yüzde 67.51 oy oranıyla Selçuklu’da yaşayan vatandaşların büyük destek ve katkıları ile beş yıllık süre için hizmet görevini üstlendiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Görevi aldığımız günden itibaren, gönül belediyeciliği ilkesi ile gece gündüz demeden yılmadan, yorulmadan, bahanelere sığınmadan çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Hedefimiz Selçuklumuzda yaşayan 682 bin 514 hemşehrimizin her birinin ihtiyacını, beklentilerini en doğru şekilde tespit etmek ve onlara en iyi hizmeti en kısa zamanda ulaştırmak. Bu noktada belediye olarak kendimize hiçbir zaman sınır koymadık, koymuyoruz. “Halka hizmet Hakk’a hizmettir” anlayışı ile temel belediye hizmetlerinin yanında, eğitimden sağlığa, spordan sanata, emniyetten tarihi kültüler taşınmaz varlıklarının korunmasına kadar her alanda çalışıyor hizmet üretiyor kurumlarımızla işbirliği yapıyoruz. 2019 yerel seçimlerinin ardından, henüz bir yıl dolmadan bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de Kovid- 19 salgını ile mücadele süreci başladı. 2020 Mart ayından itibaren etkisini her alanda yoğun şekilde hissettiğimiz salgın ile biz de yerel yönetimler olarak etkili bir mücadele etmenin gayreti içerisinde olduk. Neredeyse iki yıla varan salgın döneminde sağlık, emniyet, sosyal yardım ve eğitim konularında tüm ekiplerimizi ve imkânlarımızı seferber ettik. Bu süreçten hemşerilerimizin en az zararla çıkmaları ve gündelik hayatlarında en az etkilenmeleri temel hedefimizdi. Bu noktada başta Valiliğimiz ve Kaymakamlığımızın koordinasyonu ve tüm kurumlarımızın gayretli çalışmaları ile birlik beraberlik içerisinde olumsuzlukları en aza indirdik.

Selçuklu’dan ilham aldı

İsmini aldığımız kadim Selçuklu medeniyetinden ilham alarak, bir taraftan şehri imar ediyor bir taraftan da neslimizin ihyası için eğitim, kültür ve sanat alanında projeler üretiyoruz. Kalkınmanın ve küresel güç olmanın yerelden başladığına inanıyoruz. Bu manada bir taraftan şehrimizin ve ilçemizin mahalli müşterek ihtiyaçlarına cevap verirken bir taraftan da insanımızı ve özellikle gençlerimize geleceğe hazırlıyoruz. Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmasında en büyük gücün genç nüfusumuz olduğuna inanıyor ve bu hedefler doğrultusunda gençlerimize yatırım yapıyoruz” dedi.

13. Sırada yer alıyor

Selçuklu ilçesinin 682 bin 514 kişilik nüfusu ile Türkiye’de en büyük 13. ilçe durumunda olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yayınladığı, ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması araştırmasına göre ise 2019 yılında 32. sırada olan ilçemiz 2022 yılında pek çok büyük ilçeyi geride bırakarak 21. sıraya yükselmiş durumda. Sanayi tesisleri, ticaret merkezleri, üniversiteleri, hastaneleri, sosyal tesisleri, okulları ve en önemlisi güzel insanları ile birlikte Selçuklu’nun yıldızı parlıyor, parlamaya devam edecek inşallah. Üç yıl önce 2.175 çalışanımızla hizmet verirken bugün itibariyle zabıta teşkilatımıza, idari ofislerimize ve diş ekiplerimize yaptığımız takviyelerle çalışan sayımız 2.610 kişiye ulaştı. 2019 yılında 545 milyon olan bütçemiz bu yıl 1 milyar 160 milyon olarak belirlendi. Kent Tarihi ve Tanıtımı, Halkla İlişkiler, Kırsal Hizmetler, Sıfır Atık ve Sosyal Destek Hizmetleri müdürlüklerimizi kurarak müdürlük sayımızı 33’e yükselttik. Toplam 134 milyon TL’lik yatırımla 19 iş makinesi, 80 kamyon çekici kamyonet ve pikap ve 50 adet park bahçe ekipmanı alarak makina parkımızı güçlendirdik. Şu an 400 makina ve 85 iş makinesi ile hizmet veriyoruz” şeklinde konuştu.

Selçuklu’da 36 ay boyunca 36 eser kazandırdıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, eserler hakkında bilgiler verdi. Başkan Pekyatırmacı, “Selçuklu’ya her yaş grubundan hemşehrimizin faydalanabileceği sosyal tesislere yenilerini ekledik. Bu tesisler içerisinde Kosova, Buhara ve Yazır Sosyal Tesisi, Malazgirt Mahalle Muhtarlığı ve Emekliler Lokali bu dönemde ilçemize kazandırıldı. Kapalı pazar yerlerimizin sayısını artırıyoruz. Mahallerde esnaf ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran kapalı pazar yerlerine Bosna, Özalkent, Kosova, Dumlupınar Kapalı Pazar Yerlerini de ekledik Yazır ve Sancak Kapalı Pazar yerlerinde çalışmalarda sona geldik. İnşallah onlarda kısa süre içinde hizmet vermeye başlayacak” dedi.

Önemli yatırımlar

Eğitim alanında da önemli yatırımlar yaptıklarını söyleyen Başkan Pekyatırmacı, “İlkokuldan üniversiteye kadar her eğitim düzeyinde öğrencinin faydalanabileceği eğitim, spor, barınma gibi pek çok alanda kompleksler kazandırdık. Dağdere İlkokulu, 15 Temmuz Yurt Yerleşkesi, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Şehit Hacı Osman Ayyıldız Spor Salonu, Kemal Akpınar İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Battal Yıldız Spor Salonu, Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Resul Coşkun Spor Salonu, Saraybosna Anadolu Lisesi, Şehit Mustafa Özata Spor salonu Hatice Hatun Mahalle Külliyesi, Mahmut Sami Ramazanoğlu AİHL Eğitim Kompleksi, Yazır 32 Derslikli İlkokulu, Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi ve Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisi gibi eserlerle geleceğimizin teminatı olan gençlerimize hizmet veriyor” diye konuştu.

GES projesi mevcut

Başkan Pekyatırmacı, “Sancak ve Selçuk Mahallesi Bisiklet ve Kaykay Parkı gibi tematik parkların yanı sıra Selçuklu Seyir Tepesi, Merve Mercan Parkı ve 11 mahalle parkının da ilçeye kazandırıldığını söyledi. Pekyatımacı, 1915 Hilal-i Ahmer Hastane Müzesi, Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası, Hizmet Araçları Bakım ve Onarım Tesisi, Gevale Kalesi restorasyonu, Hocaihan Mahallesi ASM, Bedir Sağlık ve Sosyal Tesisi, 9 Nolu 112 Acil sağlık Hizmetleri İstasyonu, Belediye Hizmet binası GES ve Tropikal Kelebek Bahçesi GES projeleri ile Selçuklu’ya değerli eserler kazandırdıklarını ifade etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu’nun hizmet dolu 3 yılını Eğitim ve Kültür Sanat, Spor, Kent Konseyi ve Ortak Yönetim, Sıfır Atık, Sosyal Destek, Dış İlişkiler, Alt Yapı ve Yeşil Alan Çalışmaları, İmar- Şehircilik ve Planlama başlıkları ile detaylandırarak anlattı.